¿Perdiste los beneficios de SNAP? Este estado dará un pago único de $400

Las familias que perdieron recientemente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Illinois podrán recibir un apoyo económico extraordinario de $400, gracias a un nuevo programa estatal creado para aliviar el impacto de los cambios en la ayuda alimentaria federal.

Illinois crea un nuevo apoyo para quienes perdieron SNAP

El estado de Illinois anunció el lanzamiento del programa FRESH (Families Receiving Emergency Support for Hunger), una iniciativa que otorgará un pago único de $400 a determinados hogares que dejaron de recibir beneficios de SNAP y no lograron recuperarlos.

De acuerdo con la información publicada por The US Sun, el programa comenzará a operar de inmediato y no requerirá que los beneficiarios presenten una solicitud.

En su lugar, las autoridades estatales identificarán automáticamente a las familias elegibles y depositarán el dinero directamente en sus tarjetas Illinois Link.

Para financiar esta ayuda, Illinois destinó un fondo de $70 millones, con el objetivo de beneficiar aproximadamente a 175,000 residentes.

Quiénes pueden recibir el pago

El apoyo está dirigido a hogares que tengan al menos un integrante que haya perdido los beneficios de SNAP y que no los haya recuperado posteriormente.

Las autoridades estatales enviarán notificaciones a las familias seleccionadas para informarles que recibirán el depósito.

Además, el Departamento de Servicios Humanos de Illinois continuará incorporando nuevos beneficiarios conforme más personas pierdan su cobertura de SNAP y mientras existan recursos disponibles dentro del programa.

Las personas que se vuelvan elegibles más adelante recibirán el pago único después del día 16 del mes siguiente a la pérdida de sus beneficios.

La ayuda surge tras cambios en SNAP

El lanzamiento de FRESH ocurre en medio de modificaciones al programa federal SNAP, que han provocado que miles de personas pierdan acceso a la asistencia alimentaria.

Según datos de agencias estatales citados por The US Sun, alrededor de 150,000 residentes de Illinois dejaron de recibir este apoyo tras la aprobación de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act.

Illinois no es el único estado que ha implementado medidas para compensar estos recortes.

También Tennessee, Connecticut, Nueva York, Luisiana y Arizona han impulsado distintos programas de apoyo para las familias afectadas.

Gobernador critica los recortes federales

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, responsabilizó al gobierno federal y a los republicanos por la reducción en los beneficios alimentarios.

“En un momento en que el costo de los alimentos, la gasolina y los servicios públicos sigue aumentando, Donald Trump y los republicanos decidieron quitar la asistencia alimentaria a casi 100,000 personas”, declaró.

El mandatario agregó: “En Illinois aprobamos el programa FRESH para brindar algo de alivio a las familias que fueron excluidas de la asistencia alimentaria, pero ningún estado puede compensar por completo los recortes crueles e inminentes puestos en marcha por la ley presupuestaria de Trump”.

Qué es SNAP y qué productos cubre

SNAP es un programa federal que ayuda a hogares de bajos ingresos a comprar alimentos mediante una tarjeta electrónica aceptada en supermercados y mercados agrícolas.

El monto que recibe cada familia depende de factores como el ingreso, el tamaño del hogar y otros beneficios económicos que perciba.

Los recursos pueden utilizarse para adquirir frutas, verduras, carne, pescado, productos lácteos, pan, cereales y botanas.

Sin embargo, el programa no permite comprar bebidas alcohólicas, cigarros, alimentos calientes preparados ni utensilios de cocina.



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