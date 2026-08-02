Autoridades buscan en territorio mexicano al implicado en el homicidio de María Santos Flores en NY

Fuentes policiales de Nueva York creen que el sospechoso del acuchillamiento fatal que tuvo lugar en Brooklyn se esconde en México.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y los funcionarios federales han cruzado la frontera sur en búsqueda de Misal Cruz, buscado por el asesinato de Maria Santos Flores, de 36 años, ocurrido el 20 de junio. Las autoridades mexicanas también se sumaron a la búsqueda del hombre.

“Están en plena búsqueda, colaborando con funcionarios federales y mexicanos”, dijo una fuente del NYPD sobre los detectives de la ciudad en México.

De acuerdo con las autoridades neoyorquinas, Santos Flores fue hallada con la garganta cortada en el interior de su casa en la calle 85, cerca de la Cuarta Avenida en Bay Ridge, informó New York Post.

El hijo de 17 años de la víctima y su hermana, Angélica Flories, hicieron el trágico descubrimiento.

“Vine a visitarla y la encontré así”, declaró la desconsolada hermana, mientras permanecía afuera con otros familiares, quienes lloraban y se abrazaban. “Acababa de llegar a casa del trabajo”.

Santos Flores era una camarera y trabajaba de noche en el Huatulco Sports Bar en Sunset Park, según informó su familia.

Su esposo, Antonio Hernández, dijo que los oficiales creen que alguien la siguió a casa desde el trabajo la noche en que le arrebataron la vida.

Asimismo, señaló que los dos hijos de la pareja, un varón y un niño de 3 años, estaban en ese momento en casa cuando sucedió el hecho violento.

De acuerdo con los datos delictivos del departamento, este asesinato fue el primero de dos en la comisaría número 8 del NYPD en lo que va de año.

Esta comisaría presta servicio a la zona suroeste de Brooklyn e incluye Bay Ridge y Dyker Heights.

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