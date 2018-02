Trump: “¡Por fortuna, DACA no fue incluido!”

El presidente Donald Trump firmó este viernes la ley presupuestaria aprobada en la madrugada por el Congreso, con lo que se logró poner fin a un nuevo cierre administrativo del gobierno en menos de un mes.

Para celebrar esta victoria política Trump añadió en su cuenta de Twitter que “Por fortuna, DACA no fue incluido”, pero que la negociación con los demócratas sobre inmigración “¡comienza ya!”.

Costs on non-military lines will never come down if we do not elect more Republicans in the 2018 Election, and beyond. This Bill is a BIG VICTORY for our Military, but much waste in order to get Dem votes. Fortunately, DACA not included in this Bill, negotiations to start now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2018