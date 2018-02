Foto: Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann revela sexo de su bebé

Esperando con mucho amor a nuestra bebe hermosa 👼🏻 (Siii, es niñaaaa!! 😱👧🏻) @mauochmann 💜 #38weekspregnant 📷 by @vadhird @vadphotography

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on Feb 11, 2018 at 11:12am PST