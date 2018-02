Dona riñón al amor de su vida, pero ella rechaza casarse con él

De la amistad al amor hay un largo trecho…

En eso está muy clara Mary Emmanuelle. La mujer, de 41 años, ha mantenido una estrecha amistad con Simon Louis, de 49. Pero, aunque el hombre vive enamorado de ella, la mujer sabe que el sentimiento fraterno no va a cambiar a algo más profundo.

Los amigos de South London se conocen desde los años 90. A pesar de saber que los intereses de Emmanuelle no eran de pareja, el hombre no perdía las esperanzas de hacerla cambiar de opinion, al punto que en varias celebraciones de San Valentín le ha declarado su amor mediantes regalos.

Pero en septiembre de 2014, la mujer fue diagnosticada con cáncer de riñón.

Louis la visitaba a diario y se trasnochó para velar y cuidar de Emmanuelle. Pero, la mujer necesitaba además de cuidados, un donante de órgano. Tras ser dada de alta, a principios de 2015, los amigos se fueron a España. Estando en ese país, apareció un donante, pero la británico no llegó a tiempo para ser la beneficiaria.

Fue entonces cuando Emmanuel decidió darle el más valioso de los obsequios: su riñón.

Luego de la donación, el hombre le pidió matrimonio. Pero Emmanuelle, fue sincera consigo misma y con su amigo, y le contestó en la negativa.

“Yo lo rechacé gentilmente diciendo que lo tenía que pensar”, indicó la mujer a The Mirror. “Yo pensé que estaría preocupada, si nos casábamos, y eso dañaba nuestra amistad tan especial; además no me quería casar hasta que estuviera completamente sana”, agregó.

A pesar del rechazo, el proponente, aseguró no arrepentirse de su acción. “Yo no lo pensé dos veces. No hay duda para hacer algo como eso para alguien que tú amas”.