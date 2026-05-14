Hispana arrestada al aterrizar procedente de México: acusada de haber matado a su novio en Nueva York

Dulce Hernández fue detenida en el aeropuerto JFK en Nueva York tras llegar en un vuelo procedente de México como sospechosa de haber apuñalado mortalmente a su novio Ramón Vásquez en una calle en El Bronx (NYC) en marzo.

Hernández, de 28 años, fue acusada el martes de homicidio, agresión y posesión ilícita de armas, entre otros cargos. Se ordenó su detención sin derecho a fianza durante la audiencia de lectura de cargos basada en la acusación formal.

Vásquez, de 35 años, murió la noche del 28 de marzo en Webster Avenue, cerca de Parkside Place, en el barrio Norwood. Según la policía, el enfrentamiento fatal entre él y su novia tuvo lugar junto a una camioneta de venta de marihuana estacionada frente a una gasolinera.

La víctima recibió una puñalada en el pecho y fue trasladado de urgencia por los paramédicos al Hospital St. Barnabas, pero no lograron salvarle la vida. La sospechosa huyó del lugar de los hechos, pero la Policía de Nueva York informó haber recuperado el cuchillo que utilizado en el crimen.

Aún no se ha esclarecido qué fue lo que desencadenó el supuesto homicidio. Recientemente se presentó el caso en contra de Hernández ante un gran jurado, en ausencia; posteriormente, la policía tuvo conocimiento de que la sospechosa tenía previsto regresar a la ciudad de Nueva York en avión este martes 12 de mayo.

La noche siguiente al apuñalamiento, un empleado de la gasolinera, quien no presenció el incidente, declaró al Daily News que al parecer cinco hombres vivían dentro de la camioneta de venta de marihuana, situación que se habría mantenido durante unos seis meses, y que durante el día solían ofrecerse a lavar los automóviles que recibían servicio en los talleres mecánicos cercanos. El empleado señaló que no había vuelto a ver a esos hombres desde que ocurrió el incidente fatal.

La camioneta, que portaba placas de matrícula del estado Georgia, parecía estar desocupada la tarde siguiente al mortal apuñalamiento. Hernández en noviembre había sido acusada en un caso de agresión menor no relacionado con este suceso. La joven residía en Norwood, a tres millas al norte del lugar donde su novio fue agredido mortalmente.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general la violencia doméstica, familiar y entre parejas son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

NYPD también esta buscando a Maykoll Lanuza Morales, sospechoso en relación al homicidio de la nueva pareja de su ex novia, en un apartamento en Queens (NYC). Al parecer huyó a Nicaragua, su país natal.

En abril un hombre ebrio irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y personas sin hogar en Queens. Además Keyonna Waddell fue declarada culpable de arrojar un cartucho de dinamita a la habitación donde dormía su novio, causándole la pérdida de una mano en la explosión en Long Island (NY).

También el mes pasado Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). Además Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

Igualmente en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

También en marzo un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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