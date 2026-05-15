Pasajero mató a otro por “despertarlo” en el Metro de Nueva York: acusación

Un pasajero de 48 años murió durante una pelea en un tren del Metro de Nueva York en El Bronx con otro hombre a quien había despertado golpeándolo con un bastón, según fuentes policiales.

El altercado comenzó cuando la víctima -de quien la policía sospecha que podría haber sido una persona sin hogar– golpeó o empujó al sospechoso, quien se encontraba durmiendo en un tren en la última parada de la línea 1, la estación 242 Street-Van Cortlandt Park, alrededor de las 3:05 a.m. del miércoles, informó amNewYork.

Al parecer el tren acababa de llegar a su última parada. Cuando el sospechoso Keith Plummer, de 68 años, se despertó y entabló una discusión con la víctima que derivó en un enfrentamiento físico. Mientras forcejeaban, la víctima sufrió aparentemente un paro cardíaco, señaló la fuente. La pelea concluyó con Plummer inmovilizando a la víctima contra el suelo.

Un empleado de limpieza de la MTA llamó al 911 tras hallar a la víctima inconsciente y señaló al sospechoso a los agentes que acudieron al lugar. Los paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima al Hospital NewYork-Presbyterian Allen, pero no lograron salvarle la vida. Su nombre no fue revelado de inmediato.

Plummer fue detenido en el lugar de los hechos bajo cargos de homicidio involuntario. Según la policía, reside en South Jamaica (Queens) y cuenta con un historial de aproximadamente tres docenas de arrestos previos. Su comparecencia ante el Tribunal Penal de El Bronx para su lectura de cargos se encontraba pendiente ayer.

La semana pasada un hombre de 76 años murió al ser empujado en las escaleras de una estación en Chelsea. A fines de abril un tiroteo ocurrido dentro de un tren del Metro en Queens dejó a un quinceañero paralizado y conectado a un soporte vital.

También ese mes agentes de la policía dispararon fatalmente a un hombre sospechoso de haber apuñalado con un machete a tres viajeros de edad avanzada en la estación Grand Central del Metro. En marzo Richard Williams, veterano de la Fuerza Aérea de 83 años, murió en el hospital días después de ser empujado a las vías del Metro en Midtown East por un sospechoso indocumentado latino, un caso que reavivó las críticas federales con las “ciudades santuario”.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.