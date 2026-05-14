Warren Buffett reveló cuál es la inversión que podría convertir $200 al mes en $1 millón

El multimillonario e inversionista Warren Buffett volvió a defender una estrategia sencilla que, según él, podría ayudar a millones de personas a construir riqueza a largo plazo sin necesidad de convertirse en expertos del mercado bursátil.

Durante la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en 2020, Buffett aseguró que para la mayoría de las personas la mejor opción sigue siendo invertir en un fondo indexado del S&P 500.

“Para la mayoría de las personas, lo mejor que pueden hacer es tener un fondo indexado del S&P 500”, afirmó el inversionista.

Por qué Buffett recomienda el S&P 500

El S&P 500 agrupa alrededor de 500 grandes compañías de distintos sectores económicos en Estados Unidos, lo que permite que los inversionistas tengan una cartera diversificada con una sola inversión.

Buffett ha defendido este tipo de fondos durante años e incluso realizó una famosa apuesta de $1 millón en 2008 asegurando que un fondo indexado del S&P 500 superaría a cinco fondos administrados activamente durante un periodo de 10 años.

El resultado favoreció ampliamente al índice bursátil.

Según los datos compartidos, el fondo basado en el S&P 500 obtuvo un rendimiento total cercano al 126% durante ese periodo, mientras que los cinco fondos administrados activamente apenas promediaron un rendimiento del 36%.

Además del potencial de crecimiento, Buffett considera que el S&P 500 es una de las inversiones más seguras para personas comunes debido a que incluye empresas líderes del mercado y reduce el riesgo al distribuir el dinero entre múltiples compañías.

Cómo podría crecer una inversión de $200 mensuales

Especialistas explican que este tipo de estrategia funciona principalmente gracias al interés compuesto y a la constancia durante muchos años.

Históricamente, el S&P 500 ha generado un crecimiento anual compuesto cercano al 10%.

Tomando como referencia esa cifra, una persona que invierta $200 cada mes podría acumular aproximadamente:

–$137,000 después de 20 años

–$236,000 tras 25 años

–$395,000 luego de 30 años

–$650,000 después de 35 años

–$1,062,000 en 40 años

Los cálculos fueron realizados usando datos históricos del mercado y herramientas financieras de Investor.gov.

Una inversión pensada para el largo plazo

Los expertos señalan que este tipo de fondo no suele generar ganancias rápidas, sino crecimiento gradual a lo largo de décadas.

Precisamente por eso Buffett considera que es ideal para personas ocupadas o inversionistas principiantes que no desean analizar acciones individuales constantemente.

Otra ventaja importante es que los fondos indexados suelen tener comisiones mucho más bajas que los fondos administrados activamente.

También tiene limitaciones

Aun así, este tipo de inversión no garantiza rendimientos superiores al mercado.

Como el objetivo del fondo es replicar el comportamiento del S&P 500, no puede superar significativamente al propio índice.

Por ello, algunos inversionistas prefieren alternativas más agresivas, como acciones individuales o ETF de crecimiento, que pueden ofrecer mayores ganancias, aunque también implican más riesgo.

Buffett, sin embargo, sigue apostando por la simplicidad y la disciplina constante como la mejor fórmula para la mayoría de las personas que buscan estabilidad financiera a largo plazo.

Sigue leyendo:

– ¿Se puede negociar una deuda sin hacer un pago único?

– Warren Buffett aconseja hablar del testamento con tus hijos antes de morir

– Forbes da a conocer su lista de las personas más ricas del mundo 2026