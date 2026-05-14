Renuncia jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Michael Banks anunció este jueves su renuncia inmediata como jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en medio de denuncias que lo señalan por presuntamente contratar servicios de prostitución durante viajes realizados mientras ocupaba cargos dentro de la agencia migratoria.

El funcionario confirmó su salida en declaraciones a Fox News, donde afirmó que deja la institución tras 37 años de servicio para dedicar tiempo a su familia y regresar a Texas.

“Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto”, declaró Banks, quien aseguró que la frontera pasó de atravesar una etapa “caótica” a convertirse en “la más segura” que ha visto el país.

El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Rodney Scott, elogió el trabajo de Banks en un comunicado.

“Agradecemos al jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, por sus décadas de servicio a este país y lo felicitamos por su segunda jubilación tras regresar al servicio durante uno de los períodos más difíciles para la seguridad fronteriza”, dijo.

Scott añadió que “durante su gestión como jefe, la frontera pasó del caos a ser la más segura jamás registrada”.

Investigación y acusaciones

La renuncia ocurre semanas después de que The Washington Examiner publicara una investigación basada en testimonios de empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza.

Según ese reportaje, seis fuentes acusaron a Banks de comentar con colegas que había pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de varios años.

Un portavoz de la CBP declaró al Examiner, en su informe, que “estas acusaciones se remontan a más de una década y fueron revisadas hace años”.

El medio conservador también difundió fragmentos de una carta en la que el funcionario comunicó internamente su retiro y aseguró que era momento de regresar a su rancho en Texas.

Trayectoria bajo Trump y Abbott

Banks había abandonado temporalmente la Patrulla Fronteriza en 2023 tras diferencias con la política migratoria del entonces presidente Joe Biden.

Posteriormente fue nombrado “zar fronterizo” de Texas por el gobernador Greg Abbott, uno de los principales impulsores de medidas restrictivas contra la inmigración.

Tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, Banks asumió la jefatura de la Patrulla Fronteriza para ejecutar la agenda antimigratoria impulsada por el mandatario republicano.

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