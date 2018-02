Lanzan ofensiva para proteger a los inmigrantes a través del estado

La plataforma 'Respeto y Dignidad para Todos los Neoyorquinos' busca presionar al gobernador y a la Legislación para que tomen medidas que mitiguen políticas migratorias de Trump

NUEVA YORK. – Una organización defensora de inmigrantes reveló este miércoles un conjunto recomendaciones políticas que calificó de “urgentemente necesarias para proteger a los inmigrantes y la clase trabajadora neoyorquina amenazadas por la Administración Trump”.

Portando letreros rojos en forma de corazón en los que pedían se priorice la aprobación de directrices clave como el New York Dream Act, licencias de conducir para todos e impuestos a los ricos para financiar los servicios vitales y a la MTA, los activistas pro inmigrantes se reunieron en la sede de la organización Make the Road New York (MRNY) aprovechando el Día de San Valentín, para hacer un llamado al gobernador Cuomo y a la Legislatura Estatal, para vayan más allá de la retórica solidaria y generen cambios concretos con urgencia.

La plataforma Respeto y Dignidad para Todos los Neoyorquinos (Respect and Dignity for All New Yorkers) es impulsada por MRNY, entidad que proclamó que la iniciativa es parte de un esfuerzo estatal para presionar para que promulguen leyes y generen ingresos necesarios para ayudar a mitigar el severo impacto de la agenda anti inmigrante del gobierno federal, tales como la eliminación de DACA y TPS y el aumento de redadas y deportaciones.

“Los inmigrantes necesitamos que el Gobernador y la Legislatura nos muestren más amor. Miles de estudiantes inmigrantes como yo nos graduamos de la escuela secundaria todos los años y queremos seguir avanzando, pero con frecuencia nuestros sueños se ven frustrados. Ahora necesitamos el New York Dream Act para asegurarnos de que podamos cumplir nuestras aspiraciones”, dijo la ‘Dreamer’ Lisbeth Huitzil, miembro de MRNY.

De acuerdo con MRNY, las políticas y prioridades presupuestarias que exigen, buscan mantener unida a las familias, mantener beneficios de salud de supervivencia para las familias que pierden TPS o DACA, ayudar a reducir la explotación laboral y el acoso sexual, permitir que las familias viajen de manera al trabajo y proporcione una red de seguridad para las familias trabajadoras inmigrantes que residen a través del estado.

“El gobernador Cuomo y la Legislatura deben intensificar y hacer más para proteger y ampliar las oportunidades para los inmigrantes y las comunidades de color. Lanzamos la plataforma ‘Respeto y Dignidad para Todos los Neoyorquinos’ para insistir que los líderes de Albany defienden a nuestras familias bajo el ataque de una administración federal sin corazón y aprueben las políticas afirmativas que nuestras comunidades necesitan”, dijo Javier H. Valdés, director ejecutivo de Make the Road New York.

Según MRNY, Nueva York necesita tomar medidas para mostrarles a estas familias que son bienvenidas en este estado. Si bien Nueva York ha aprobado algunas medidas clave pro inmigrantes, se necesita mucha más acción ante los crecientes ataques de Washington.

Entre otros puntos incluidos en la plataforma de MRNY se destaca, la crisis de la MTA que afecta desproporcionadamente a las familias y trabajadores inmigrantes; sin embargo, el presupuesto del gobernador presiona a la ciudad de Nueva York, que no es responsable de mantener el sistema y carece del poder de generar suficientes ingresos para arreglarlo. Las familias de bajos ingresos son expulsadas de sus viviendas en áreas de rápida gentrificación, mientras el poderoso lobby inmobiliario ha detenido las reformas para preservar la vivienda asequible.

MRNY está haciendo un llamado a Albany para que demuestre su amor por los inmigrantes de Nueva York y deje de utilizar los déficits presupuestarios como una excusa para no brindar los servicios, los derechos civiles, la vivienda y el transporte que necesitan las comunidades.

Los activistas y líderes inmigrantes llamaron la atención del gobernador y la Legislatura en este San Valentín para que Albany actúe y trate con amor las peticiones de la comunidad inmigrante.

Entre otras recomendaciones específicas de la plataforma se incluye, permitir a los Dreamers tener acceso a ayuda financiera para la universidad a través del TAP (Programa de Asistencia de Matrícula) del estado de Nueva York, implementar un salario justo para los trabajadores con propinas para aliviar el robo de salarios, ayudar a minimizar la exposición de los trabajadores al acoso sexual, solucionar la crisis de la MTA y gravar a los ricos y las corporaciones para generar al menos $ 6 mil millones en ingresos fiscales.