Protagonista de ‘Caer en tentación’, Carlos Ferro, sin miedo al desnudo

El galán de telenovelas también habla sobre sus planes tras el final de la serie

A pesar de que el actor Carlos Ferro, quien interpretó magistralmente a Santiago en “Caer en tentación“, es poseedor de un cuerpo envidiable, el artista aún no ha hecho un desnudo en su profesión, sin embargo no tiene empacho en quitarse la ropa si así lo requiere un personaje.

“No he hecho desnudo, me han tocado escenas de cama, me ha tocado enseñar pompi. Lo que sí, he hecho escenas fuertes de cama, pero aún no he hecho desnudo total, pero no tengo inconveniente, siempre y cuando sea un desnudo justificado y que digas va me la juego, todo es posible. No nada más hay que encuerarse así como así”, dijo el actor a Diario Basta.

El actor está preparado para las escenas fuertes. “No me da nervio hacer escenas de cama, es mucha adrenalina, es mucha profesión, lo hacemos con profesionales, todo está calculado, que si le agarras la pierna, que tápale la bubi, que tápale el cachetito, todas las escenas son así, muy cuidadas”.

El actor asegura que por el momento todavía tiene que cumplir con algunas cosas con Televisa. “Por lo pronto tengo que cumplir todavía algunos compromisos con la novela, pero tengo ahí unos cursitos que quiero hacer en California, que los tengo parados desde hace un año, son cursos de actuación y de inglés, son cursos que tenía que haber tomado desde hace tiempo pero los congelé gracias a Dios por trabajo y ahora sí que quiero hacerlos. Ya me tocará regresar a México cuando me llamen”.

Por su buen desempeño como actor, Carlos tiene oportunidades de trabajo en cualquier empresa televisiva. “Estoy abierto a trabajar en cualquier televisora, Televisa por lo pronto no me ha dicho nada pero ahorita voy para quien me de trabajo. Si Televisa me dice quiero que hagas otro proyecto lo hacemos y si no regresaré en su debido momento. Por lo pronto ya no me gustaría hacer otro papel de narcos, ya hice muchos, ahora me gustaría hacer tal vez una comedia romántica o un melodrama”.

Además agregó. “Por lo pronto ahorita me gusta ir a la playa para arrojar a mi personaje Santiago… lo hago desde hace unos 15 años, me gusta irme solo en la moto, me encanta irme a las playas de Oaxaca, me encanta Colima, el Caribe me gusta mucho, pero sobre todo soy mucho de playas vírgenes en donde no haya gente. Agarro la motocicleta y nadie sabe nada de mi hasta mi regreso”, finalizó.