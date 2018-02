Julián Gil envia fuerte mensaje a la justicia mexicana

No me dejan ver a mi hijo … Es Justo que aparte pretendan que esta foto que es la única que tengo con mi hijo en más de un año …. Me quieran multar ? Que no la pueda subir a ningún lado? Que tampoco m puedo tomar otra foto más con el? En que mundo vivimos? Ya bastaaaaaaaaaaaaaaa

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Feb 16, 2018 at 11:07am PST