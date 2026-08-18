USCIS emite nueva guía para determinar inadmisibilidad por motivos de carga pública

NUEVA YORK – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó las guías para establecer la probabilidad de que un migrante que solicite la residencia permanente pueda convertirse en una carga pública, lo que limitará las posibilidades de que más extranjeros consigan su “green card”.

En un comunicado este martes, USCIS informó sobre la emisión de una guía actualizada en el Manual de Políticas.

El cambio va de la mano con la regla final anunciada el 16 de julio pasado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deroga las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública de 2022 bajo la Administración Biden. Esa regla se publicó formalmente en el Registro Federal cuatro días después, el 20 de julio, y entrará en vigor el 18 de septiembre próximo.

USCIS define carga pública como la persona que depende económicamente del Gobierno a través de programas y otros servicios.

De acuerdo con el comunicado, “la guía actualizada se alinea con la intención del Congreso de que los extranjeros en EE.UU. sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”.

La guía actualizada explica qué categorías de extranjeros están sujetas a la causal de inadmisibilidad por carga pública y qué categorías ha eximido el Congreso.

Bajo las nuevas directrices, todos los extranjeros que solicitan el ajuste de estatus a residente permanente legal están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública, a menos que soliciten bajo una categoría de inmigración que esté exenta.

Cinco factores para determinar inadmisibilidad por motivos de carga pública

El comunicado distingue que, aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no define el concepto de “carga pública” ni el de “probabilidad de convertirse en carga pública en algún momento”, el Congreso ha especificado que los funcionarios del USCIS deben considerar cinco factores establecidos por ley al determinar la inadmisibilidad bajo esa causal.

Estos cinco factores son: la edad del extranjero, su estado de salud, su situación familiar, sus activos, recursos y situación financiera, y su educación y habilidades.

Para determinar la inadmisibilidad por motivos de carga pública, los funcionarios del USCIS deberán evaluar los cinco factores mencionados, así como cualquier otro relevante para determinar si el extranjero podría convertirse en carga pública en algún momento.

Categorías sujetas a la norma de carga pública

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses

Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos

Cónyuges, hijos e hijas solteras de residentes permanentes legales (LPR)

Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses, así como sus cónyuges e hijos

Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses

Prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses

Amerasiáticos (según la categoría de preferencia) nacidos a partir del 31 de diciembre de 1950 y antes del 22 de octubre de 1982

Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses

Trabajadores prioritarios

Profesionales con títulos de posgrado o extranjeros con aptitudes excepcionales

Trabajadores cualificados, profesionales y otros trabajadores

Inversores

Trabajadores religiosos

Ciertos empleados o exempleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero

Empleados de la Zona del Canal de Panamá

Graduados de facultades de medicina extranjeras

Empleados jubilados de organizaciones internacionales

Personal de las fuerzas armadas de EE. UU.

Radiodifusores internacionales

Diplomáticos o funcionarios de alto rango que no pueden regresar a su país (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)

Categorías exentas a la norma de carga pública

Asilados y refugiados

Inmigrantes amerasiáticos en el momento de su admisión

Intérpretes afganos e iraquíes, o ciudadanos afganos e iraquíes empleados por el gobierno de los EE. UU. o que trabajen en su nombre

Personas admitidas de Cuba y Haití que solicitan el ajuste de estatus bajo la Sección 202 de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986

Solicitantes que buscan el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano

Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal

Haitianos que están ajustando su estatus al de residente permanente legal bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Haitianos de 1998

Personas admitidas bajo el programa “parole” Lautenberg

Menores inmigrantes especiales

Solicitantes de registro de residencia legal

Solicitantes del Estatus de Protección Temporal

Ciertos embajadores, ministros, diplomáticos y otros funcionarios de gobiernos extranjeros con estatus de no inmigrante, así como sus familias

Víctimas de trata de personas (no inmigrantes T)

Víctimas de actividades delictivas que cumplen con los requisitos (no inmigrantes U)

Autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

Ciertos extranjeros víctimas de maltrato que califican como “extranjeros cualificados” bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996

Solicitantes de ajuste de estatus que reúnen los requisitos para obtener beneficios como cónyuges sobrevivientes, hijos o padres de miembros de las fuerzas armadas

Indígenas americanos nacidos en Canadá que no son ciudadanos de los EE. UU.

Ciertos miembros de la Banda de Texas de Indígenas Kickapoo, perteneciente a la Tribu Kickapoo de Oklahoma

Ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que presentan solicitudes bajo la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Financiamiento de Exportaciones y Programas Relacionados de 2001

Personas admitidas bajo el programa parole para polacos y húngaros

Ciertos ciudadanos sirios

Solicitantes de ajuste de estatus bajo la Ley de Equidad de Inmigración para Refugiados Liberianos