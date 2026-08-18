Conductora de NJ espantando un insecto chocó y causó 2 muertes: acusación

Bernadette A. Cobb, conductora de 55 años residente de Nueva Jersey, fue acusada de dos cargos de homicidio vehicular, entre otros cargos por un accidente sucedido en el condado Clearfield de Pensilvania el 12 de agosto.

Al parecer Cobb entró en pánico cuando un insecto voló hacia el interior de su vehículo, lo que provocó que invadiera el carril contrario y chocara contra una motocicleta Harley-Davidson modelo 2013., causando la muerte de sus dos ocupantes, según alega la policía.

Anthony Sones, de 34 años, y su acompañante, Miranda Wormuth (30) fallecieron en la colisión ocurrida en una carretera de dos carriles en Luthersburg, a unas dos horas en auto al noreste de Pittsburgh. Publicaciones en redes sociales los describieron como una pareja que residía en una localidad cercana y llevaban 14 años juntos.

Sones y Wormuth fallecieron en la escena. La policía detuvo a Cobb el mismo día del accidente. También fue acusada de homicidio involuntario y varios delitos e infracciones de tráfico. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Brian Manchester, propietario del bufete de abogados de Pensilvania que representa a Cobb, declaró que el choque fue un “accidente trágico” y que los agentes estatales detuvieron a su clienta antes de que un especialista en reconstrucción de accidentes hubiera examinado el lugar del siniestro. “La defenderemos enérgicamente”, declaró Manchester ayer a NJ.com.

El agente de la Policía Estatal de Pensilvania que investigó el accidente escribió en una declaración jurada que habló con Cobb tras llegar al lugar de los hechos y ella le dijo que cuando conducía con las ventanillas bajadas un insecto entró en el vehículo. “Ella declaró que entró en pánico y que, al bajar la cabeza accidentalmente, intentó apartar el insecto y giró el volante”, escribió el agente.

Cobb escuchó entonces gritar a su acompañante -un hombre también de Nueva Jersey- e intentar girar el volante, pero ya era demasiado tarde. El pasajero no identificado dijo a la policía que cuando Cobb empezó a desviarse de su trayectoria él intentó devolver el vehículo a su carril, según relató el agente.

También la semana pasada Maritza Salazar Pérez, conductora de 67 años, fue detenida y acusada del atropello y fuga de una madre y su hijo en Fair Lawn, Nueva Jersey.

A fines de julio Melissa Ramírez, conductora de 27 años, fue arrestada como sospechosa de haber conducido borracha, causado un choque en el que perdieron la vida un policía fuera de servicio y su novia en Danbury, Connecticut. Igualmente ese mes una anciana de 99 años falleció dramáticamente en un choque después de que un conductor mayor se saltara un semáforo en rojo en una intersección del condado Gloucester en Nueva Jersey.

En junio Mariana Elizabeth Valverde Beltrán (58) y María Isabel De los Ángeles Salgado Ayala (61) murieron en el hospital tras ser arrolladas mientras celebraban un partido del Mundial de Fútbol en Newark (NJ). En mayo John P. McClave III fue sentenciado a 17 años de prisión tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo.

A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. En tanto, Wilson Adrián Morocho Necta, ecuatoriano sospechoso de atropellar mortalmente a un peatón en Nueva Jersey y huir de la escena en marzo, sigue prófugo.

En noviembre una conductora de 99 años fue arrestada como sospechosa de haber huido tras arrollar a un ciclista octogenario en Nueva Jersey. En octubre cuatro adolescentes murieron cuando su auto fue chocado de frente en New Jersey Turnpike. A principios de ese mes, también en Nueva Jersey, un conductor de 17 años fue acusado de la muerte de las ciclistas adolescentes a quienes habría estado acosando, según las familias de las víctimas, por lo que creen que fueron atropelladas adrede.

En julio de 2025 Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

En diciembre de 2024 6 personas murieron en un accidente de un sólo auto que terminó en llamas en Newark. En julio de ese año Luis Santiago, conductor de 55 años, murió dramáticamente cuando su camión explotó al chocar en una autopista en Clifton (NJ).

En abril de 2024 tres personas perecieron en un accidente vial múltiple que desató un voraz incendio en una autopista en South Brunswick, Nueva Jersey. En enero de ese año tres ancianos fallecieron y otro persona adulta resultó herida en un violento choque entre un automóvil y un autobús escolar también en ese estado.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.