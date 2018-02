La Víbora: ¿Por qué ningún Rivera habla mal de Esteban Loaiza?

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nadie

Híjole, viborolectores, esta semana sí que estuvo bueno el chisme, que una vez más, indirectamente, tiene que ver con los Rivera. Ya sé que muchos de ustedes no los quieren, pero quién sabe qué karma estaremos pagando que no nos podemos deshacer de ellos. ¿Ya adivinaron de qué se trata?

Bueno, pues el protagonista de esta historia es Esteban Loaiza, de quien Jenni Rivera se estaba divorciando antes de morir. Y pues cómo no vamos a hablar de él si luego de que se involucró con nuestra Jenni se hizo famoso. Y no me digan que ya era conocido desde antes, porque los beisbolistas, como es el caso de Esteban, no suelen ser populares fuera de las ligas de este deporte.

En fin, como ya han de saber, el expelotero fue detenido la semana pasada por la posesión de 44 libras de cocaína y heroína. Esta semana se le leyeron los cargos en una corte de San Diego y entre los más graves está el de tener drogas para la venta y poseer un auto modificado con un compartimiento falso para transportar drogas.

Pero como bien dice Rosie Rivera cuando le preguntaron su opinión al respecto: no hay que juzgar al excuñado porque todavía no se lo enjuicia, y en este país nadie es culpable sino hasta que se le demuestra que cometió el delito.

El caso es que a lo que voy es que me sorprende que ningún miembro de la familia Rivera nunca haya dicho nada malo o feo sobre el exbeisbolista, esto a pesar de que la propia Jenni no tenía nada bueno que decir de él. Según cuenta en su libro de memorias la diva, Esteban seguía de ojo alegre luego de que se había casado con ella, y además narra que el hombre le robaba dinero para comprarle regalos costosos no solo a ella, sino también a los hijos de la cantante.

Y a pesar de eso, todos los Rivera hablan de lo amable y “bueno” que fue Esteban con ellos. ¿Y qué, no les importa lo que le hizo a Jenni? Porque eso sí, muy solidarios en otro tipo de situaciones, pero no respecto al caso del pelotero con la cantante.

Ahora que el hombre está en la cárcel, muchos piensan que Jenni sabía algo sobre los “negocios” de Esteban que no quiso revelar y que se llevó a la tumba. ¿Será que los Rivera también le saben algo a Esteban y no lo quieren contar?

En otros temas, ¿qué tal que Gerardo Ortiz ya es papá? Al menos eso parece, luego de que publicara una foto en su cuenta de Instagram en la que está cargando a un bebé de unos 5 meses de edad y en donde escribe, “El mejor día de San Valentín Con el amor de mi vida”. Luego agregó la etiqueta “asielortiz”.

¿Entonces, podemos esperar que este muchacho ya siente cabeza? ¿Como que ya es hora, no? A ver si con el nuevo integrante de la familia se le quita lo pesado.