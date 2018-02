Malos hábitos que desgastan tu auto

A veces no nos damos cuenta, pero estamos descuidando nuestro auto

Nuestro auto es parte del patrimonio que tenemos, una inversión que debemos cuidar y que sin embargo, no siempre hacemos a conciencia.

Aquí te referimos algunos malos hábitos que los conductores suelen tener y que provocan desgaste en nuestro vehículo.

1- No dar el mantenimiento adecuado

Parece algo muy simple que va desde mantener limpio nuestro coche hasta llevarlo a recibir su servicio en el momento que debe ser, pero es de los hábitos que más sencillo se deja pasar.

2- Conducir de manera agresiva

Los constantes acelerones no dan mayor velocidad, solo ayudan a que la transmisión y el motor trabajen extra, desgastándose en el caso de la primera y calentándose en exceso en el segundo. Además se usa gasolina de más, se provocan fugas, se desgastan los neumáticos y demás partes sensibles.

3- Conducir muy despacio

El no acelerar y mantener el auto a bajas revoluciones no es una buena medida para ahorrar combustible, incluso es perjudicial porque la mecánica trabaja sin vueltas suficientes para llegar a su par máximo, donde se da la mejor relación consumo-potencia. Esto daña el cigüeñal, las bielas, los cojinetes de biela y la bancada, entre otras piezas.

4- Apoyarse en el sistema de cambios

Sí, usar el pedal de embrague como apoyo o bien la palanca de cambios para descansar el brazo, son terriblemente perjudiciales. En el caso del primero, lo que hacemos es un un sobreesfuerzo que afecta al disco y a todas las piezas, mientras que en el segundo, presionamos el mecanismo de la caja de cambios, desgastándola en exceso.

5- Conducir con poco combustible

La reserva de combustible tiene cinco litros que en teoría son suficientes para llegar a cargar, no a nuestro destino, pues al no haber suficiente, la bomba no puede enfriarse ni lubricarse como es debido.