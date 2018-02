¿Melania perdonó al presidente Trump? esta foto lo explica

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el difícil momento que está pasando la relación matrimonial del presidente Donald Trump y su esposa Melania.

La semana pasada se conocieron sobre nuevas acusaciones de que el presidente Donald Trump tuvo una aventura amorosa con la ex conejita de Playboy Karen McDougal, escándalo que se suma al pago que hizo su abogado a la actriz porno Stormy Daniels para que no contara a la prensa de su romance con el magnate.

Este fin de semana las especulaciones crecieron más luego que la primera dama Melania Trump decidiera romper con el protocolo y decidiera viajar sola a Florida donde se encontró en la mañana del sábado con el presidente para visitar a los sobrevivientes de la masacre de la escuela de Parkland.

Sin embargo en la noche del sábado Donald Trump durante un evento para recaudar dinero en su club de Mar-a-Lago se pudo ver la presidente junto a su esposa en la discoteca del lugar sentados el uno al lado del otro.

Constantly reading fake news gossip reports about how the President and First Lady aren’t talking anymore and she now avoids him. Doesn’t look that way in this picture taken last night at a party at Mar-a-Lago. #FakeNewspic.twitter.com/ROrjBCzWYW

— MARK SIMONE (@MarkSimoneNY) 18 de febrero de 2018