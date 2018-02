Luis Gerardo Méndez apoya a Karla Souza tras denuncia de violación

He estado muy cerca de @KarlaSouza7 en este proceso. Lo que hizo ha sido increíblemente difícil y valiente.

Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos.

— Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) February 21, 2018