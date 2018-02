VÍDEO: Elizabeth Gutiérrez se pone ‘dura’ con Daddy Yankee

La pareja de William Levy reveló cómo mantiene sus curvas...

Elizabeth Gutiérrez publicó un vídeo en donde sale haciendo una rutina de ejercicios que le permite tener unas piernas de impacto, entre otras cosas. Su entrenamiento lo ha realizado con el nuevo éxito de Daddy Yankee, “Dura”. Y haciendo referencia al título de la misma la pareja de William Levy escribió “Tratando de ponerme dura…dura…dura“.

No se puede decir, concretamente, que Gutiérrez aceptó el “challenge” del reguetonero, quien instó a través de sus redes sociales a que todos sus seguidores bailaran la canción. Ya que la madre de Christopher y Kailey no bailó con el tema, sino que simplemente se ejercitó con la canción. Aunque algunos de sus fanáticos aseguraron que era probable que ella si fuera parte del reto al comentar como @cecyybsb: “Me encantó tu particular #DuraChallenge“.

Muchos de sus seguidores aseguraron que la joven actriz simplemente estaba “Poniéndose mas buena“, escribió @raul.duke.716195.