¿Vulgar? Las crueles críticas al súper escote de Gabriela Vergara

Se robó las miradas con un vestido ultra pegado

La venezolana Gabriela Vergara regresará a la pantalla chica este miércoles con Al Otro Lado del Muro a través de Telemundo. Como parte de la promoción el martes se llevó a cabo una alfombra roja para el preestreno y la actriz se robó todas las miradas.

Con un ceñido vestido y un escote de infarto la intérprete de 43 años “partió plaza”.

La figura de Gabriela que interpreta a Paula Duarte en la serie es despampanante y originó una avalancha de comentarios, algunos no muy positivos.

“Se ve muy vulgar”, dijo una usuaria en la cuenta de Instagram de Telemundo, que compartió una de las fotos.

“Con todo respeto. Señoras por favor vistan de acuerdo a la edad. Ya la época de los 15 pasó hace ufffff”, “El que no enseña no vende”, “Ella me gusta pero con la pena ,se le fue la mano end el escote!!!”, “La que no enseña no vende”, escribieron otras personas.

Por supuesto que hubo seguidores que apoyaron a la nacida en Caracas. “Ella se ve hermosa…. Dejen la envidia aquellas que critican…. Ya quisieran muchas versa así”.

¿Qué opinas?