Cómo tomar té verde para perder peso en 3 meses, comprobado por estudios

Las propiedades antioxidantes del té verde, y su relación con la pérdida de peso, han sido estudiadas por años. Ahora, una investigación reciente descubrió que la bebida puede ayudar en la eliminación de grasa visceral, aquella que se acumula alrededor de órganos como el hígado y los intestinos.

El portal Healthline destaca que el té verde contiene compuestos que pueden favorecer el metabolismo y aumentar ligeramente el gasto energético del cuerpo. Sin embargo, el nuevo estudio profundizó en sus beneficios para adelgazar.

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Cómo el té verde puede ayudarte a perder peso en 3 meses

La investigación, publicada en el Journal of Functional Foods, analizó a 104 adultos chinos con altos niveles de grasa abdominal. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno consumió diariamente té verde enriquecido con catequinas, mientras el otro tomó una bebida de control durante 12 semanas.

Las catequinas son compuestos vegetales antioxidantes presentes de forma natural en el té verde y están asociadas con varios de sus beneficios metabólicos.

Durante el estudio, los participantes que tomaron la bebida consumieron aproximadamente 609.3 mg de catequinas al día. Los investigadores midieron el peso corporal, la grasa abdominal y la composición corporal al inicio, en la semana ocho y finalmente en la semana doce.

Los resultados mostraron una reducción significativa de la grasa visceral en quienes consumieron el té verde enriquecido con catequina. Según señalaron los científicos: “El consumo de té verde enriquecido con catequina durante 12 semanas indujo la pérdida de grasa visceral en adultos chinos que tenían una alta proporción de grasa en la zona”.

Así debes preparar el té verde

Especialistas recomiendan preparar el té verde correctamente para conservar la mayor cantidad posible de catequinas y antioxidantes. La forma más habitual consiste en utilizar agua caliente, pero sin hervir completamente.

La temperatura ideal ronda entre los 70° y 80° C. Cuando el agua está demasiado caliente, algunas propiedades antioxidantes pueden deteriorarse y el sabor se vuelve más amargo.

Asimismo, solo debes añadir una cucharadita de hojas de té verde o una bolsita por taza y dejar infusionar entre dos y tres minutos. Un tiempo excesivo puede aumentar el sabor amargo y generar molestias digestivas en personas sensibles.

Aunque el estudio utilizó una versión enriquecida con catequinas, expertos en nutrición suelen recomendar entre dos y tres tazas de té verde al día como una cantidad moderada y segura para la mayoría de los adultos sanos.

También se aconseja evitar agregar azúcar refinada, ya que esto aumenta las calorías y reduce parte del objetivo buscado. Algunas personas prefieren acompañarlo con limón o consumirlo frío durante épocas de calor.

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