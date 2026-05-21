ICE arresta a hermana de jefa de conglomerado militar cubano GAESA; Rubio revocó residencia

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este jueves en Miami, Floridad a Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, directora de GAESA, conglomerado militar cubano, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su residencia permanente por considerarla una amenaza para la seguridad nacional.

Rubio, de ascendencia cubana acusó a GAESA, de ser un conglomerado financiero controlado por el ejército cubano que roba millones en ayuda para el pueblo cubano por orden del régimen.

“Morera estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que terminé con su estatus de residente permanente”, indicó Marco Rubio en su cuenta de la red social X.

Tras anunciar el arresto de Ania Guillermina Lastres Morera en Miami, Marco Rubio dijo que la cubana quedaba bajo la custodia del ICE.

Además, aseguró que nadie que represente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos puede vivir con lujos y menos en el país.

“No habrá ningún lugar en esta Tierra, y mucho menos en nuestro país, donde los extranjeros que amenazan nuestra seguridad nacional puedan vivir lujosamente”, advirtió Marco Rubio.

Adys Lastres Morera is the sister of the Executive President of GAESA, the Cuban military-controlled financial conglomerate that steals millions in aid for the Cuban people at the behest of the regime.



Morera was managing real estate assets and living in Florida, while also… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 21, 2026

GAESA, el conglomerado cubano

La detenida es hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado militar cubano GAESA, que controla aproximadamente entre el 40% y 70% de la economía formal de la isla, incluyendo sectores estratégicos como turismo, banca y comercio en divisas, de acuerdo al gobierno estadounidense.

John Condon, director ejecutivo asociado interino del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), detalló que la permanencia de Lastres Morera en Estados Unidos podría afectar directamente la política exterior estadounidense y permitir el acceso de redes vinculadas al régimen cubano a instituciones financieras, educativas y sociales del país.

🚨 BREAKING: Today, HSI successfully apprehended Adys Lastres Morera, an alien from Cuba in lawful permanent resident status, after @SecRubio issued a determination of deportability under applicable law. pic.twitter.com/8WoCkiK25R — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) May 21, 2026

Según ICE, Adys Lastres Morera ingresó a Estados Unidos como residente permanente legal el 13 de enero de 2023 y no ha solicitado la ciudadanía ni pasaporte estadounidense. Antes de su llegada, gestionaba propiedades turísticas en La Habana y estaba vinculada a empresas inmobiliarias en Florida, como Remas Investments LLC y Santa Elena Investments LLC.

Fincan cargos contra Raúl Castro

La detención se realizó un día después de que el Departamento de Justicia anunciara cargos de asesinato contra Raúl Castro relacionados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, un hecho que provocó la muerte de cuatro pilotos.

Lastres Morera permanecerá bajo custodia de ICE mientras se llevan a cabo los procedimientos migratorios que podrían culminar en su deportación.

Sigue leyendo: