El Tri no se olvida de sus fans en EEUU y ahora también les habla en inglés

México jugará el 28 de mayo en el Rose Bowl como despedida poco antes de viajar a Europa para encarar el Mundial

La selección mexicana se despedirá de su público del sur de California antes de la Copa del Mundo de Rusia con un partido ante Gales, que fue una de las sorpresas de la anterior Eurocopa.

El juego será el lunes 28 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, después del cual el Tricolor jugará una vez más en México antes de viajar a Europa para completar su preparación mundialista. México debutará en el Mundial el domingo 17 de junio contra el campeón mundial Alemania.

“Estamos muy contentos porque Gales es un equipo que nos va a exigir y eso nos va a permitir llegar mejor preparados al Mundial”, comentó Gerardo Torrado, mundialista mexicano que ahora es director deportivo del Tri.

El Rose Bowl les trae buenos recuerdos a los fans de la selección. Fue allí donde obtuvo su boleto a la pasada Copa Confederaciones con un triunfo en tiempo extra sobre Estados Unidos en 2015 y también en el histórico inmueble consiguió un memorable triunfo sobre el “Team USA” en la final de la Copa Oro de 2011.

“Parte de esa magia que se vive en ese estadio es por la afición. Quiero hacer un agradecimiento especial a toda la afición, pero sobre todo a la de Los Ángeles, que siempre nos hacen sentir como en casa”, agregó Torrado.

La selección de Gales no pudo clasificarse al Mundial, pero en la Euro de Francia 2016 fue líder de su grupo y luego avanzó hasta las semifinales del torneo, en donde fue frenado por Cristiano Ronaldo y Portugal.

Los boletos para el partido se pondrán a la venta el 5 de marzo en MexTour.org, Ticketmaster o 877-3GALAXY.

El Tri habla inglés

En la conferencia efectuada en Beverly Hills, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, anunció el lanzamiento de una iniciativa de la selección para promover sus contenidos en inglés a través de redes sociales.

“Tenemos 40 millones de aficionados en Estados Unidos y sabemos que una gran cantidad habla inglés como primer idioma”, dijo Cantú.

Los contenidos del Tri en inglés pueden seguirse en Twitter y Facebook en la dirección @miseleccionmxEN o siguiendo el hashtag #NowWeAreTalking.

Trazan la ruta a Moscú

El Tri jugará dos partidos de preparación en marzo: el 23 contra Islandia en Santa Clara y el 27 ante Croacia en Dallas.

“Estamos tratando de prepararnos no sólo con buenos partidos, sino con toda la logística”, dijo Cantú, quien trazó como plan general de la selección en su camino a la Copa del Mundo volar hacia Europa el 3 de junio (el 2 jugará contra Escocia en su despedida del Estadio Azteca), después jugar el 9 de junio contra Dinamarca en el partido final de su preparación y luego trasladarse a Moscú el 10 u 11 de junio.

Por otra parte, el secretario general de la FMF dijo aún no sabe si el Tri hará una preselección con arriba de los 23 jugadores reglametarios para disputar el Mundial.

“Es algo que todavía estamos discutiendo, me gustaría que no porque no es fácil cuando tienes 24, 25 ó 26 jugadores y tienes que cortar a tres o cuatro”, dijo el directivo