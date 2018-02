León se emocionó con Landon Donovan pero sigue sin ver beneficios de su fichaje

El 'Capitán América' no quiere ser distracción tras su llegada al club felino

CDMX, México – La invasión mediática con la que llegó Landon Donovan al León no se ha reflejado en su aporte al equipo dentro de la cancha, por lo que el delantero está consciente que tiene que dejar los reflectores de lado y ayudar a la Fiera a salir del bache.

“Yo quiero ayudar y no ser distracción. Creo que a mis compañeros les gusta lo que traigo, me caen muy bien mis compañeros. Con mi calidad y mi experiencia quiero ayudar“, comentó el tres veces mundialista con Estados Unidos.

El ‘Capitán América’ reiteró toda sus disposición con el técnico Gustavo Díaz, por si lo requiere o no, los minutos que sean necesarios.

“Para mí lo más importante es ayudar y se lo dije a Gustavo en nuestra primera conversación. Si me necesita para entrenar y no viajo, está bien, y si me necesita para ocho o 15 minutos eso es lo que voy a hacer porque cuando el equipo no anda bien todos quieren ayudar“, ahondó.

Donovan está sorprendido por el nivel del futbol mexicano.

“No es lo mismo ver la Liga MX que jugarla. Técnicamente es muy superior la Liga MX, va a ser muy divertido esto.

“La pasión en Estados Unidos todavía nos falta poquito porque es un deporte bastante nuevo para nuestra gente, pero ahora con más recursos y más dinero en la MLS creo que las dos ligas están más cerca que antes”, analizó.