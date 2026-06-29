Chuck Schumer critica el informe de la Casa Blanca sobre Irán y exige una comparecencia pública

Los demócratas en el Congreso cuestionaron este lunes la sesión informativa que la administración del presidente Donald Trump ofreció sobre la guerra en Irán, al considerar que fue insuficiente y que no respondió a las principales inquietudes de los legisladores.

Tras la reunión privada encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que el encuentro se retrasó, ofreció pocos detalles y no explicó cuáles han sido los beneficios para Estados Unidos tras la escalada del conflicto.

Schumer sostuvo que, pese a que la administración decidió involucrar al país en una guerra que calificó de costosa, no pudo identificar una sola ventaja concreta para los estadounidenses.

Además, aseguró que Rubio le confirmó que Irán seguirá obteniendo miles de millones de dólares por ingresos petroleros mientras mantiene una influencia que consideró peligrosa sobre el estrecho de Ormuz.

También pidió que el secretario de Estado comparezca públicamente y bajo juramento ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar la estrategia del gobierno.

“Los estadounidenses están pagando el precio por la guerra de Trump. Merecen respuestas, no las excusas interminables de esta administración”, expresó Schumer en un comunicado.

La sesión informativa fue la primera dirigida a todos los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado desde que Trump firmó, el pasado 18 de junio, un memorando de entendimiento con Irán que buscaba establecer un alto el fuego entre ambas partes.

Sin embargo, tanto legisladores republicanos como demócratas han solicitado mayor transparencia sobre el acuerdo de 14 puntos y su implementación, en momentos en que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán continúan pese al entendimiento alcanzado.

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