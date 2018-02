Identidades trasplantadas: artistas cubanos en Harlem

Inauguran galería en el Alto Manhattan con una muestra de prominentes artistas de la isla

“No regales ni vendas tu alma, porque es lo único que tienes”, asegura Tracy Chapman en “All That You Have is Your Soul”, el último tema de su segundo disco ‘Crossroads’ de 1989. Un año significativo para el mundo, pero más para los artistas plásticos cubanos que tras la caída del muro de Berlín salieron con su alma y su arte como único equipaje a vivir desperdigados por el mundo.

Artistas que, de una forma u otra, crean desde esas encrucijadas y sacan partido de sus identidades trasplantadas. Por eso esta nostálgica balada, tejida con la voz grave y melodiosa de Chapman, sirvió de inspiración para la exhibición homónima con la que Faction Arts Projects celebró la apertura de su espacio en Central Harlem.

Los motores detrás de esta nueva galería neoyorquina —en la esquina de la 139 Avenida y Frederick Douglass Boulevard—, que promete convertirse en un enclave neurálgico dentro de esta comunidad del Alto Manhattan, hacia donde se está moviendo parte del circuito expositivo de la Gran Manzana son Celine Gauld, galerista con más de 20 años de experiencia en el circuito del arte londinense; el galerista y experto en subastas angelino Richard Scarry; y el artista y ceramista inglés Dean ‘Chippy’ Coates —el mismo equipo que ha logrado establecer las exitosas galerías londinenses Gallery 8 y Coates & Scarry—.

Piezas de Montejo Cabrera (izq) y Maritza Molina (der) que forman parte de la exhibición./Cortesía

Aunque no todos los artistas participantes en “All That You Have is Your Soul” salieron de Cuba después de esa significativa fecha de 1989 —algunos nacieron en Estados Unidos o emigraron de niños—, todos comparten la circunstancia de estar creando y forjando su identidad desde una condición híbrida, “hospedados” en países y culturas que poco tienen que ver con sus orígenes.

¿Qué es el arte cubano contemporáneo? Y, ¿qué significa ser un artista cubano? En torno a esas cuestiones fundamentales de identidad, los curadores Armando Mariño y Mayken Barreto han reunido a 17 artistas conectados en diferentes niveles a la nacionalidad cubana: Alejandro Aguilera, Anthony Goicolea, Armando Mariño, Ariel Cabrera Montejo, Elsa Mora, Enrique De Molina, Ernesto Pujol, Geandy Pavón, Jairo Alfonso, Juan Carlos Quintana, Juan Miguel Pozo, Juana Valdés, María Magdalena Campos Pons, Marc Dennis, Maritza Molina, Pavel Acosta y Quisqueya Henriquez.

En vez de enfocarse en ese falso paradigma de igualdad que forja un estereotipado arte nacional, esta exhibición destaca las narrativas particulares y las riqueza cosmovisiva del artista inmigrante. Es desde ese paradigma de singularidad, mucho más inclusivo y contemporáneo, que la exhibición destaca la diversidad creativa y cultural del cubano-americano y de la diáspora cubana, como parte integral no solo del arte cubano sino también del arte estadounidense contemporáneo.

Si algo tienen estos artistas en común, además de sus raíces caribeñas, es también que sus propuestas artísticas han madurado a la luz de exilios y desplazamientos, convirtiendo los obstáculos culturales en materia prima e incentivo de su creación.

En detalle:

Qué: Exhibición “All That You Have Is Your Sould”

Dónde: Faction Arts Projects. 2602 Frederick Douglass Boulevard, NY 10030

Cuándo: De miércoles a domingo, de 12:00 pm a 6:00, hasta el 10 de Marzo.