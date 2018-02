Oprah Winfrey y Ava DuVernay piden “luz en este tiempo de oscuridad” en la presentación de “A Wrinkle in Time”

"Estamos en un tiempo de oscuridad y división", dijo la directora. "Puedo imaginar el trauma emocional que están sufriendo los niños ahora"

Ava DuVernay es la primera mujer afroamericana en dirigir una película con un presupuesto de más de $100 millones de dólares. La directora de “Selma“, que lleva apenas cinco años detrás de las cámaras después de una carrera como publicista en Hollywood, es consciente de la responsabilidad que recibió de parte de Disney cuando fue la elegida para llevar a la gran pantalla la adaptación de “A Wrinkle in Time”, una novela de 1962 de la escritora estadounidense Madeleine L’Engle, que pronto se convirtió en una lectura recomendada en las escuelas de todo el país.

Pese al éxito editorial casi inmediato, la novela no se adaptó hasta 2003, cuando Disney hizo una versión para televisión que pasó sin pena ni gloria. Pero ahora la misma factoría puso toda su maquinaria en funcionamiento para llevarla a la gran pantalla de la mano de DuVernay con la ayuda de la guionista Jennifer Lee.

Los personajes protagonistas de la historia son casi todos mujeres, algo inaudito en una novela de fantasía y ciencia-ficción en los 50 y 60. La propia autora atribuyó a ese hecho las dificultades para encontrar quién publicara la novela.

Por eso en la rueda de prensa de “A Wrinkle in Time” –que se estrena el próximo 9 de marzo– no sorprendió ver un elenco mayoritariamente femenino y casi tan diverso como el que presentó “Black Panther” hace pocas semanas. (Si bien los latinos brillaron por su ausencia). Y tampoco extrañó que se hicieran referencias al momento político actual.

DuVernay presidió el escenario junto a su amiga Oprah Winfrey, a la que ofreció el papel de una de las hadas del film, Mrs. Which. A su izquierda estaba la joven biracial de 14 años Storm Reid, que interpreta a la protagonista, Meg Murry. Más allá, Mindy Kaling (Mrs. Who) y Gugu Mbatha-Raw (Dra. Kate Murry), acompañados por Reese Whiterspoon (Mrs. Whatsit), Chris Pine (Dr. Alex Murry), Zack Galifianikis (The Happy Medium), el pequeño Deric McCabe (Charles Wallace Murry), Levi Miller (Calvin) y Rowan Blanchard (Veronica).

Pero curiosamente, el asunto de la diversidad se pasó por alto durante la conferencia de prensa. Ni siquiera al final cuando Oprah fue cuestionada sobre si tenía un sentido más profundo su línea en la película “Al fin un poco de color”, la estrella televisiva quiso ahondar en el tema.

“Si tú crees que lo tiene, así será”, dijo Winfrey, que ni siquiera recordaba haber dicho esa frase durante el rodaje.

Aquí resumimos las opiniones más relevantes de la directora y los actores sobre “A Wrinkle in Time”:

Ava DuVernay, directora

“Es una película hecha para los niños de 8 a 12 años. Así que tienen que buscar dentro de ustedes ese niño para verla desde esos ojos”, había dicho DuVernay antes de una proyección adelantada del film para la prensa.

“No tengo hijos, así que tuve que encontrar la niña en mí. Todos tenemos una vocecita y a veces no la escuchamos”, insistió la directora. “Fue una historia extraordinaria para mí. Es un tiempo duro ahora y este film me salvó de mi parte más oscura”.

“Estamos en un tiempo de oscuridad y división”, continuó. “Puedo imaginar el tipo de trauma emocional que están sufriendo los niños ahora”.

Oprah Winfrey, Mrs. Which

“Cuando escuché que Ava iba a rodar en Nueva Zelanda, le dije: ‘Voy’. Porque había estado el año anterior en ese país y no había ido a la isla sur”, explicó Winfrey preguntada cómo llegó al proyecto. “Entonces Ava me dijo: ‘Si va en serio que vas a venir, lee el guion, a ver si te interesa este personaje’. Y sin leerlo le dije que sí”.

“Si miras la definición de la palabra deleite, sale mi cara en esta película”, dijo Oprah.

“En este proyecto teníamos el dinero de Disney, no como en otros proyectos anteriores. Yo hice una película con ella en la que teníamos sólo un día para pasar a todo el mundo por el puente en Selma, y si llovía no podíamos hacerlo y no teníamos dinero para hacerlo otro día”, comentó Winfrey sobre la diferencia entre “A Wrinkle in Time” y los anteriores proyectos en los que participó como DuVernay.

“La oscuridad está ahí para que nosotros traigamos la luz. Sólo hace falta un poco de luz en estos momentos más oscuros. Todos tenemos que ser guerreros y traer luz”, dijo Winfrey en una clara referencia a la situación política del país.

Reese Witherspoon, Mrs. Whatsit

“Ava es una visionaria. Trabajar con ella, con Oprah y Mindy, a quien admiro desde hace años, fue extraordinario”, comentó la actriz.

Mindy Kalig, Mrs. Who

“Vengo de la televisión y la comedia. Estar en un set con pantalla verde, colgada de un arnés, para hacer esta película fue genial. Finalmente me sentí bienvenida en algo que me había ignorado completamente”, dijo Kalig sobre su primera participación en una gran producción de Hollywood con este film. Bromeó con que Galifianakis le tuvo que dar un curso de actuación online.

Zach Galifianakis, The Happy Medium

“Si alguien no pertenece al grupo aquí, soy yo. Cuando vienes de stand up comedy a veces te sientes como que no perteneces. Estar en una película tan grande como ésta me hace sentir muy orgulloso”, dijo el actor, que luego bromeó: “He terminado con Hollywood. Éste ha sido mi canto del cisne”.

Gugu Mbatha-Raw Meg, Dra. Kate Murry

“Nunca había interpretado a una madre ni a una científica. Me atrajo que Doctor K. y Alex Murray no sólo son una pareja perfecta en el amor, sino que intelectualmente están hechos el uno para el otro”, dijo la actriz británica sobre su personaje, la madre de Meg Murry.

“Mi sueño de niña era esta vida de actor que tengo. Actuar era mi pasión. Mi hobby se convirtió en mi profesión”, añadió cuando se pregunto al elenco cuáles eran sus sueños de niños, como le ocurre a los niños del film.

Chris Pine, Dr. Murry

“Mi personaje, este doctor Alexander, es super cool. Me atrajo desde el principio su cerebro, siempre hambriento, no sólo de astrofísica, sino de música, arte, de todo… el problema es que eso le aleja a veces de lo más importante, el amor de su familia”, dijo sobre su papel como padre de Meg Murry.

“Cuando trabajas con niños y en escena no te creen, simplemente se van. Los actores, cuando estamos vagos, a veces tenemos trucos que lanzamos aquí y allá; pero trabajando con niños no te lo permiten, te exigen y te mantienen totalmente enfocado”, comentó Pine sobre la dificultad de rodar una película con varios menores.

Storm Reid, 14 años, Meg Murry

“Afortunadamente mi padre está conmigo y no he sufrido bullying, como mi personaje. Pero imaginarme la posibilidad de que mi padre no estuviera por cuatro años me ayudó a crear la relación con el padre de mi personaje”, dijo la joven estadounidense.

Deric McCabe, 9 años

El más pequeño del elenco no tuvo problemas para dirigirse a la sala y contar la anécdota de cómo, después de que los encargados de casting buscaron actores de su edad por todo el mundo, terminaron encontrándole a él en el patio trasero de Disney, ya que McCabe es de Burbank, donde se encuentran los estudios de Disney.

“Le dije a Ava: ‘Dile a los del casting que hicieron un buen trabajo’”, dijo el niño, que hizo reír a los presentes.