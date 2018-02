Es hora de buscar soluciones, no de armar profesores

Después de la masacre de Sandy Hook en Connecticut el 14 de diciembre de 2014, escribí una columna hablando de la indignación que sentí sobre el horror del acontecimiento. Pero siguen ocurriendo estos incidentes en las escuelas y como directora de dos escuelas en Nueva York, estoy furiosa.

Me da furia cuando oigo que la solución es darle una pistola a los maestros. ¡¿Qué?!

Los maestros son individuos que tienen simpatía, cariño, y compasión. Debido a esos rasgos es que eligieron esta profesión. La mayoría de los maestros no quieren ser forzados a manejar un arma de fuego para por enseñarle a niños de cinco años. La prioridad de un maestro debe ser orientar a los niños para que pueden aprender, no es matar a un intruso. ¿Quién va a pagar por estas armas? ¿Quién va a pagar para entrenar estos profesores a usar el arma de fuego? ¿Quién vigilaría donde se almacenan estas armas? ¿Cómo nos aseguramos de que los maestros van a continuar manteniendo su habilidad para disparar correctamente? Todos estos gastos cuando no hay dinero para darle a cada alumno una computadora.

Me da furia cuando oigo que la solución es traer detectores de metales.

Yo puedo ir a mi banco, donde hay mucho que robar, sin pasar por un detector de metal,¿pero los necesitamos en las escuelas? ¿Cómo tiene esto sentido?

Me da furía cuando escucho que este no es el momento para discutir soluciones porque las emociones estan altas.

Quiero gritar, ¿cuando deberíamos hablar de soluciones? ¿Cuando hemos tenido más de 20 masacres? Hecho. ¿Cuando hemos perdido más de 100 vidas? Hecho. ¿Cuando tenemos una generación entera sufriendo trauma porque han perdido o han sido testigo de un asesinato? Hecho.

Mi único alivio en estos momentos tan terribles, es observar los jóvenes estudiantes de Florida expresando su furia y dolor. Como una nación hemos hecho algo bien, si tenemos jovenes con ese tipo de valor, inteligencia y compasión. Tal vez su furia cambiará el rumbo de nuestro país.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

Ask Dr. Vasthi

3120 Corlear Avenue

Bronx, NY 10463

o escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org