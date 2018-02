Oprah Winfrey se encuentra cierto parecido con Beyoncé

La famosa conductora de televisión siente que gracias a su personaje en la cinta "A Wrinkle in Time" luce como una "tía lejana" de la cantante

Aunque en un principio podría parecer que no existen demasiadas similitudes entre Oprah Winfrey y Beyoncé, la famosa presentadora se quedó muy sorprendida -gratamente, se entiende- al descubrir el ligero parecido que parece unirles. Es cierto que, para sacar a la luz esa similitud, la primera tuvo que someterse a un arduo proceso de caracterización relacionado con su último proyecto cinematográfico, “A Wrinkle in Time“, (Un pliegue en el tiempo), que acabó convirtiéndola inesperadamente en una familiar distante de la cantante.

“La verdad es que era excesivo, llevaba demasiado tiempo ponérselo todo, pero al final, cuando grabamos la escena en medio del campo entre la hierba dorada, me sentí como una pariente de Beyoncé, aunque una lejana…“, bromeó la presentadora en el estreno de la película en declaraciones a ET Online.

Este último papel de la estrella televisiva la aleja radicalmente del registro cinematográfico más dramático en que se había movido hasta ahora para introducirla de lleno en el género de la fantasía y todo lo que ello conlleva a nivel estético. Entre la peluca rubio platino, el maquillaje excesivo y los aparatosos trajes de ensueño, Oprah pasó gran parte de su tiempo sentada en la silla de peluquería, aunque finalmente todas esas horas han acabado mereciendo la pena ahora que puede verse en los pósteres promocionales del filme con un aspecto magnífico que le recuerda a una “tía lejana” de Beyoncé.

“He hecho esto por el cariño que le tengo a mi amiga Ava (DuVernay, directora de la cinta), y ella lo ha hecho también por mí. Esta mañana le he dicho que nunca más tendrá que volver a hacerme un regalo, porque dar vida a Mrs. Which y verme en un cártel de cine ya es el mayor de los obsequios. Cuando iba conduciendo por Sunset Bulevar, tuve que detener el coche y quedarme mirando, porque no podía creerme que mi foto apareciera en una parada de autobús”, reconoce.