Revelan que Chicharito se hizo del rogar en fichajes

Al delantero mexicano Javier Hernández le llovieron propuestas de varios equipos

Desde que inició su aventura por Europa hace ya casi ocho años, Javier “Chicharito” Hernández ha recibido propuestas de múltiples equipos, pero la mayoría de las veces, se ha “puesto sus moños”.

En entrevista con ESPN, el técnico portugués André Villas-Boas aseguró que cuando dirigió al Tottenham de la Premier League de Inglaterra y al Zenit de la Liga Premier de Rusia, le “rogó” al delantero mexicano para que jugara en ambos equipos, pero “Chicharito” siempre se negó.

“Tengo una buena relación con él. Estuve muy cerca de ficharlo, pero al final no se pudo. Cuando estuve en el Tottenham, en el Zenith, siempre intenté cerrar el trato con el Manchester United”, comentó Villas-Boas.

“Él siempre me decía ‘no míster, voy a pelear por un puesto y voy a pelear hasta el final’. Fui insistente y le pedía que me diera una oportunidad, pero no se pudo. Él creía mucho en sí y eso también me entusiasmaba mucho. Al final no llegamos a ningún acuerdo”, agregó el estratega luso.

Villas-Boas reconoce que insistió una y otra vez por Hernández Balcázar, pues siempre le llenó la pupila por su estilo de juego.

“Su capacidad de desmarque y llegar al área, estar en el momento exacto para hacer el gol. Eso es lo que más interesaba, su velocidad también me llamaba la atención”, destacó el entrenador, quien reconoció que “Chicharito” se adapta fácil y rápido al fútbol europeo.

Actualmente, Villas-Boas se encuentra sin equipo luego de dejar el Shanghai SIPG FC de la Super Liga China.