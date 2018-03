¿Donald Trump será nominado al Nobel de la Paz?

Culquier presidente puede aspirar al premio, pero en este caso...

Alguien ha enviado una petición al Comité del Nobel en Noruega para que nomine al presidente Donald Trump al Premio Nobel de la Paz.

No es la primera vez que se tiene una petición de este tipo, ya que el año pasado los organizadores recibieron una solicitud similar, pero luego descubrieron que no provenía de una organización reconocida, sino de una persona que robó la identidad de alguien para hacer llegar la sugerencia.

Olav Njolstad, director del Instituto Nobel de Noruega y secretario del Comité Nobel de Noruega, que otorga el Premio de la Paz, le dijo al Washington Post que parece que la misma persona es responsable de ambas nominaciones fraudulentas.

“Recibimos muchas nominaciones no válidas cada año en el sentido de que no cumplen con la fecha límite o el nominador no está calificado para nominar”, dijo Njolstad. “Pero, que yo sepa, este es el primer ejemplo de una nominación falsificada en la que alguien ha robado la identidad de otra persona”.

Njolstad dijo que descubrió que las nominaciones de Trump se falsificaron cuando llamó a la persona cuyo nombre figuraba como el nominador, quien confirmó que las nominaciones eran un fraude.

El funcionario se negó a revelar la identidad o el sexo de esa persona y cooperó con la Policía de Oslo para la investigación.

El inspector de Oslo, Rune Skjold, jefe de la sección de crímenes económicos, dijo que la policía no sabía la ubicación de la persona que envió las nominaciones falsas.

Sin embargo, dijo que la Policía de Oslo se había puesto en contacto con el FBI para obtener ayuda.