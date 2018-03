Alerta por inundaciones, nieve y fuertes vientos en el área triestatal; varias escuelas cerradas

Poco después de las 8:00 a.m. del viernes se observaban copos de nieve en NYC

A las 6:00 a.m. del viernes entró en vigencia un alerta por inundaciones en el área triestatal, que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) extiende hasta el sábado.

Poco después de las 8:00 a.m. del viernes se observaban copos de nieve en NYC, donde el jueves en la noche comenzó a llover, dando inicio a “la tormenta Nor’easter”. Varias escuelas estarán cerradas y el tráfico áereo sufrirá retrasos y cancelaciones por escasa visibilidad. Igualmente se esperan complicaciones en las carreteras y en los servicios de trenes.

La tormenta en el área triestatal tendrá su mayor intensidad el viernes y el sábado. El pronóstico incluye lluvias y vientos fuertes, nieve y posibles inundaciones por precipitaciones de 3 a 5 pulgadas en diversas zonas de Nueva York, New Jersey y Connecticut. No se prevé que haya gran acumulación de nieve, pero las ráfagas de viento sí serán peligrosas con velocidades de hasta 70 millas por hora el viernes hacia el centro y este de Long Island, pudiendo derribar árboles y postes eléctricos.

Las lluvias torrenciales, los fuertes vientos, el oleaje extremo y las mareas altas generan riesgos de inundaciones urbanas en sectores de poco drenaje. Hay más riesgo en Jamaica Bay, el puerto de Nueva York y las zonas costeras de El Bronx que se encuentran frente al estrecho de Long Island.

Una lluvia nevada podría suceder a lo largo del viernes, especialmente en la noche, en los puntos más elevados del noreste de Nueva Jersey, el valle de Hudson y el suroeste de Connecticut. Se pronostica una nevada de entre 3 a 6 pulgadas hacia el condado de Passaic, Orange y el centro y norte del Valle Hudson.

El sábado en la tarde aminará la lluvia y el viento, pero no se esperan cielos despejados hasta el domingo, cuando habrá una temperatura máxima de 48 F/8 C y mínima de 32 F/0 C.

