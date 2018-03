Una fusión de ritmos latinos con sello anglosajón

La banda 'Jenny and the Mexicats' celebra una década de trayectoria con una gira aniversario que los trae por primera vez a la ciudad

La agrupación Jenny and the Mexicats es el resultado de un choque cultural entre sus integrantes que queda evidenciado en cada una de sus canciones con ritmos e idiomas diferentes. El grupo, formado en el 2008 en Madrid, España, está en una etapa de celebración a la que invitaron a los neoyorquinos.

La banda, radicada en México, festeja una década desde su formación con la puesta en marcha de una gira aniversario. ‘La Aventura’, tercer tour del grupo, les permitirá subir a los escenarios de 19 ciudades de Europa y Estados Unidos, que incluye su debut en nuestra ciudad.

“Estamos muy contentos de entrar en esta nueva fase. Estos 10 años han sido increíbles, hemos podido trabajar a diario y conocernos mucho mejor como grupo. Esta gira es muy importante para nosotros y nos emociona mucho poder incluir a Nueva York y tener ese primer contacto con el público”, comenta la vocalista y trompetista de la banda, Jenny Ball.

Ball, quien tenía 20 años cuando se integró al grupo, es inglesa pero tras una década junto a sus compañeros de banda, un español y dos mexicanos, ya ha abrazado la cultura hispana por completo e incluso habla fluidamente en español. La artista, que también canta en nuestro idioma, habla de su proceso de adaptación y del comienzo de la agrupación que tuvo como primer nombre ‘Pachucos y la Princesa’.

Cuenta que aunque estaba activa en la escena musical de su país, llegó un momento en el que sentía que quería salir a explorar otros horizontes y fue precisamente en esa etapa en la que le llegó la oportunidad de radicarse en España para dar forma a la banda conocida por temas como ‘Verde más allá’, ‘Flor’, ‘Labios’ y ‘Me voy a ir’.

“Icho, de origen mexicano y que toca el contrabajo, me motivó a quedarme en España, luego se sumó al grupo el guitarrista, Pantera Mexicat, también mexicano y más tarde el español David González, quien está a cargo del cajón. Entre todas las diferencias, un aspecto que notamos que todos teníamos en común era el gusto por el punk”, agrega la cantante y compositora.

Jenny and the Mexicats ha grabado tres discos y diversos sencillos en los que combinan jazz, folk, flamenco, reggae, son veracruzano, country y cumbia. La artista cuenta que más que cantar al inicio del grupo estaba enfocaba en su carrera como músico. Más tarde comenzó a descubrir su propia voz.

“Crecí con influencias musicales anglo, escuchaba mucho jazz, reggae. Cuando entré en la música yo quería tocar el trombón, pero era muy pequeña y los brazos no me alcanzaban para tocar ese instrumento, entonces me decidí por la trompeta. No había contemplado el canto como una opción,”, comenta la intérprete de ‘Aprendimos’.

En detalle

Qué: Concierto de Jenny and the mexicats

Dónde: Rockwood Music Hall, en el 196 Allen Street

Cuándo: Viernes 2, a las 7 p.m.

Entradas: Desde $20

Información: http://www.rockwoodmusichall.com y http://www.ticketfly.com