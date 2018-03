VIDEO: Alex Rodríguez sale en SNL y deja claro que es un pésimo actor

Mejor que se dedique a analizar béisbol y amar a JLo

Alex Rodríguez es un sabio del béisbol, un exitoso empresario y un pésimo actor.

El ex New York Yankees dejó claro que la actuación no es lo suyo, ni siquiera cuando se trata de algo con poca seriedad. Rodríguez tuvo una aparición este sábado en un segmento del show de comedia Saturday Night Live. El pelotero era parte de una panel sobre el deporte más difícil junto al ex NBA Charles Barkley y D.C. Timmons, un personaje ficticio de la NFL interpretado por el comediante Keenan Thompson.

ARod no paró de reir durante el segmento, lo que menos debe ocurrir cuando se hace comedia. A Rodríguez también se le notó ansioso pese a que pudo decir sus líneas sin interrupciones.

El exbeisbolista ha tenido apariciones en ‘talk shows’ pero nunca había hecho un segmento actuado como los de SNL.

El segmento era una crítica a la NFL por los casos de contusiones cerebrales. Barkley y Rodríguez tuvieron carreras de más de 15 años, mientras que el ficticio Simmons apenas había jugado nueve partidos. El supuesto ex NFL sufría de serios problemas de memoria.