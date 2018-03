¿Dónde está el cadáver de Charles Manson?

En noviembre falleció el asesino y su cuerpo fue escondido

El cadáver de Charles Manson se encuentra en una morge en California. Para protegerlo, el equipo forense lo oculta bajo una falsa identidad que sólo dos miembros de la oficina conocen y saben dónde está.

Manson asesino masivo condenado a pena de muerte, que posteriormente le fue reducida a cadena perpetúa, murió a finales de noviembre de 2017 y meses después de su fallecimiento, sus herederos siguen buscando los restos del criminal.

Su cadáver se encuentra en un congelador bajo un nombre falso y solo dos personas saben la ubicació, aunque en los próximos días los restos podrían finalmente liberarse.

Según explica The Daily Beast, este miércoles, Kern Alisa Knight, comisionada de la Corte Superior del Condado de Kern anuncio que planea emitir un fallo sobre el destino del cuerpo de Manson en los próximos días. Bryan Walters, abogado del condado, alegó que para la comisionada se trata de un asunto de urgencia y que revisará los alegatos presentados y tomará una decisión al respecto lo antes posible.

En este momento, tres hombres –dos herederos potenciales y un amigo de toda la vida- están compitiendo por las cenizas de Manson. Los abogados de todos ellos comparecieron en el condado de Kern para reclamar los restos.

Jason Freeman, ex luchador de MMA de 41 años, dice que es el nieto de Manson y que intercambió cartas con él en sus últimos años. Supuestamente es el nieto de la primera esposa de Manson. Su padre, Charles Manson Jr., cambió su nombre a Jay White antes de suicidarse en 1993. Tras la muerte de Manson, Freeman declaró que llevaría los restos de su abuelo al estado de Shunshine.

Michael Brunner, de 49 años, es el hijo del famoso criminal con Mary Brunner, ex miembro de la familia Manson. Fue criado por sus abuelos en Wisconsin y evitó exponerse al público. En 1993 dijo que no quería tener contacto con su padre asesino. Tras la muerte de su padre, no quiso tampoco hacer declaraciones.

En el juicio tanto Freeman como Brunner defendieron que incinerarán el cuerpo de Manson y extenderán sus cenizas en una ceremonia privada.

Por último, Michael Channels, la tercera persona que disputa por las cenizas de este asesino en masa, fue amigo de Manson durante 30 años. Ha presentado en el juicio una copia de un testamento de 2002 firmado por el fallecido en el que desheredaba a todos sus parientes consanguíneos. Channels dice que el deseo de Manson era esparcir sus cenizas por el desierto.

Channels se ha enfrentado a Freeman al criticar sus planes para el entierro. El pasado mes, el nieto de Manson mostró en Facebook Live una marioneta réplica del asesino masivo en la que, a modo de broma, decía que iba a meter las cenizas de su abuelo.

El amigo de Manson no ha tardado en responder: “Tiene un títere que se parece a Charlie en el que van a poner sus cenizas. ¿Qué es? ¿Quieren hacer Chucky Parte 4 y venderlo?”

Channels, que según sus declaraciones hablo con Manson de sus planes de post mortem defiende que eso no es lo que el asesino que aterrorizó a Estados Unidos quería. “Es lo único que intento defender”, declaró.

Este enfrentamiento sobre la propiedad de los restos de Manson está teniendo lugar en el condado de Los Ángeles, ultima ciudad en la que vivió Manson. Hay un juicio programado para el viernes.

La familia y amigos no sólo disputan entre ellos sino también con la oficina forense. Bryan Walters, abogado del condado, defiende que “es inusual que el forense este en esta situación”, añadiendo que se trata de “un encaprichamiento con una figura histórica que no tiene ningún merito social” y que el hecho de que los restos de Manson fueran una situación de alta seguridad es debido al gran interés mediático que sustentan.