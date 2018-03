Reina de belleza de LI quiere reunirse con pandilleros de MS-13

Andrea Cox participa en certamen de belleza como plataforma para su lucha contra las bandas callejeras

Con tan solo 17 años Alexa Cox decidió participar en su primer certamen de belleza en agosto de 2017. La joven no buscaba convertirse en la reina, y sólo pretendía que la mayor cantidad de gente posible escuchara su mensaje en contra de la violencia de las pandillas. Por este motivo, se apuntó al concurso Miss Long Island Teen. Y ganó.

Su victoria no quedó ahí ya que, desde entonces, Cox ha estado haciendo apariciones en todo tipo de eventos locales, desde fundaciones a espectáculos de moda, “hablándole a la juventud sobre la importancia de permanecer en la escuela y centrarse en su futuro”. Con el objetivo de dar a concoer su causa, Cox ha estado también contactando con políticos locales, como el jefe de policía del condado de Suffolk Errl Toulon Jr. “En realidad quiero intentar hablar con cualquier ex miembro de una pandilla para comprender mejor el estilo de vida de las bandas y por qué la gente se involucra en este tipo de cosas, para intentar así prevenir que más personas lo hagan”, señaló la joven.

Cox creció en Central Islip, a solo unos minutos de un parque en la calle Clayton. Precisamente en ese lugar, cuatro jóvenes fueron asesinados en abril de 2017 por miembros de la MS-13. La joven y toda la comunidad se quedaron muy conmocionadas con el terrible suceso ocurrido en ese parque, que se acababa de inaugurar unos meses antes.

Cox sabía que tenía que hacer algo, y de ahí su decisión de apuntarse al concurso de belleza. Su única preparación fue ver vídeos de Youtube de participantes anteriores respondiendo a preguntas en directo. Durante la celebración del certamen, uno de los miembros del jurado le preguntó a Cox: “Si pudieras llevarme a cualquier lugar de tu comunidad, a cuál me llevarías?” La joven aprovechó la oportunidad y habló al jurado sobre el parque y el asesinato de los cuatro chicos por la MS-13.

Otro de los miembros del jurado era CJ Marie, una ‘coach’ del concurso procedente de Queens y que fue la ganadora del certamen Ms. New York Senior America en 2015. Marie dijo, según declaraciones recogías por Newsday, que uno de los criterios para escoger a Miss Long Island Teen es la capacidad de las participantes de entender cómo los acontecimientos actuales impactan en sus vidas. “Alexa fue fantástica”, reconoció la coach. “Fue directa, se presentó muy bien y demostró su pasión por lo que estaba diciendo”.

La madre de Cox, Jeanine Cox, confiaba en que su hija llegaría lejos en el concurso, pero no esperaba que se convirtiera en la reina. Jeanine Cox le recomendó a su hija: “Es tu primer certamen, no has recibido ninguna instrucción y algunas de estas chicas han estado haciendo esto desde que estaban en a la escuela primaria, por lo que saca lo mejor de ti y sé tú misma”. Cuando ganó, tanto la madre de la joven como su marido se sorprendieron mucho.

Cox, estudiante de los últimos cursos de la escuela secundaria St. John the Baptist Diocesan en West Islilp, todavía se encuentra pensando sus planes académicos. Entre las universidades que considera para su futuro, están la de Pennsylvania, Virginia y Washington D.C. Le gustaría trabajar en la industria de los medios pero también está convencida de que quiere seguir siendo activista y continuar luchando en defensa de la comunidad de Central Islip.