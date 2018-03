Los 5 peores autos de 2018, comprarlos te decepcionará

Sin afán de molestar a quienes poseen uno de estos vehículos, no son precisamente los mejores en el mercado

Quizá no son malos, o al menos a la vista no lo parecen, pero según quienes los han adquirido, resultan una total decepción, autos que quizá fueron bastante bien valuados, que contaron con buena publicidad y al final no son los que parecen.

En esta lista encontrarás autos de todo tipo, y muchos de ellos seguramente aparecen en tu lista de deseos pero sería mejor que lo pensaras dos veces antes de adquirirlos.

Como siempre queremos advertirte que este es solo el veredicto de un grupo de expertos que prueban día a día automóviles, pero la última palabra sobre el auto que requieres y sobre todo, el que más te gusta.

1- Mitsubishi Mirage

De entre los autos pequeños es de los peores calificados en cuestiones como manejabilidad, desempeño y confiabilidad, sin embargo, su economía de gasolina lo salva un poco. Su pequeña máquina de tres cilindros que apenas desarrolla 76 caballos te harán sentir como una mala broma. Por los 13 mil dólares que cuesta, de verdad que hay mejores opciones en el mercado.

2- BMW 6-Series

¿Qué, un BMW en la lista? Sí y todo tiene una explicación y ella se encuentra en la clase en la que se encuentra, pues promete mucho y ofrece poco por los más de 80 mil dólares que cuesta. De entrada si eres muy alto olvídalo o tu cabeza necesitará un piso extra. Sus seis cilindros en línea que arrojan 315 caballos no valen lo poco cómodo que es este vehículo que eso sí, cuenta con acabados de súper lujo.

3- Chevrolet Trax

La versión económica y gemela del Buick Encore pero pobre en cuanto a performance y comodidad, además de que su costo resulta excesivo para su tamaño, tomando en cuenta que es una SUV pequeña y cuesta tanto como varias de tamaño mediano. Ni su motor turbo 1.4 es capaz de nivelar su falta de potencia, sobre todo al momento de acelerar.

4- Ford Fiesta

Ya había aparecido en alguna lista positiva, pero no podemos olvidar su falta de confort, de equipamiento y sobre todo de medidas de seguridad, de hecho, ni su diseño que a todas luces es bonito, logra sacar a flote a este pequeño. Si hemos de ser justos, tampoco podemos esperar gran comodidad en un sub compacto.

5- Nissan Versa

El Versa es uno de los autos más vendidos en Latinoamérica, y es que es barato y durable, pero también posee un diseño poco atractivo, no es muy potente y su desempeño es también bastante pobre. Su diseño exterior y los acabados tampoco le ayudan, aunque su punto más débil es la seguridad.