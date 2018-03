Juez falla a favor de ganadora de $560 millones del Powerball

Mujer demandó a la Comisión de la Lotería de New Hampshire tras resultar ganadora, y juez le da la razón

Un juez en New Hampshire determinó este lunes que la ganadora de los $560 millones de dólares del Powerball en enero en ese estado podrá mantenerse en el anonimato, informaron varios medios locales.

La premiada había presentado un recurso legal para mantener su identidad privada.

De acuerdo con los reglamentos de la Lotería de New Hampshire los ganadores de juegos de azar como el Powerball deben ser presentados públicamente para mantener la transparencia de los procesos.

Pero, en el caso de la demandante solo identificada como “Jane Doe”, que presentó una demanda contra la Comisión de la Lotería de New Hampshire, ésta alegó que existe una laguna legal que le permite mantenerse en el anonimato.

En el recurso, la mujer pedía que, en su caso, no aplicara la ley del “Derecho a saber” y que se “mantenga su privacidad y tener un fiduciario de confianza designado que sea el rostro público del boleto ganador”.

El error de la jugadora fue haber firmado el boleto con su nombre. Si hubiese puesto el nombre de otra persona como fiduciario, se hubiese ahorrado el pleito legal.

La cliente, finalmente, creó el fondo Good Karma Family Trust para los trámites del dinero.

La semana pasada, el abogado de la jugadora, William Shaheen, informó a medios que su clienta reclamó el premio, que tras el pago de impuestos bajó a $264 millones.

De esa cantidad, unos $249,000, los donó a organizaciones no gubernamentales, identificadas como Girls Inc. y End 68 Hours of Hunger.

La premiada compró el boleto el 6 de enero pasado en Reed’s Farm de Merrimack.

El juez Charles Temple estableció que “ no tiene dudas que si la identidad de Ms. Doe es revelada, ella estaría sujeta a un alarmante nivel de acoso, solicitación y comunicaciones indeseadas”.

Sin embargo, puntualizó que lo anterior no debe interferir con los procedimientos normales de la lotería relacionados con el tiquete en disputa.