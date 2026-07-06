5 bebidas de verano que dañan tus riñones sin que lo notes: expertos

Nada como las bebidas de verano, frías y refrescantes para combatir el calor. Sin embargo, por mucha frescura que te ofrezcan, si no eliges bien puedes correr el riesgo de deshidratarte y comprometer la salud de tus riñones.

Expertos en salud renal del Hospital Liv advierten que algunas de las bebidas más populares de la temporada pueden sobrecargar el trabajo de los riñones, sobre todo cuando se consumen en grandes cantidades.

Recuerda que los riñones filtran alrededor de 190 litros de sangre al día, eliminan desechos, regulan el equilibrio de líquidos y ayudan a controlar la presión arterial. Cuando consumes bebidas que son perjudiciales, incluso sin darte cuenta, estas funciones se limitan.

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5 bebidas de verano que dañan tus riñones

1. Refrescos de cola

El enemigo principal de la salud renal son los refrescos de cola. La razón es que contienen grandes cantidades de azúcar. Además, muchos incluyen ácido fosfórico, un aditivo utilizado para aportar sabor y conservar el producto.

Los especialistas explican que un consumo elevado de ácido fosfórico puede alterar el equilibrio de minerales del organismo y aumentar la carga de trabajo de los riñones. Diversos estudios también han asociado el consumo habitual de dos o más refrescos de cola al día con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica.

2. Refrescos dietéticos

Pese a que son considerados una alternativa más saludable porque no contienen azúcar, los refrescos dietéticos tampoco están exentos de riesgos.

Los expertos señalan que su acidez y la presencia de edulcorantes artificiales podrían influir en alteraciones metabólicas y, en algunos casos, relacionarse con un mayor deterioro de la función renal cuando se consumen de manera frecuente.

3. Bebidas energéticas

Son especialmente populares durante el verano entre quienes realizan viajes largos, actividades al aire libre o buscan combatir el cansancio.

Sin embargo, suelen contener altas concentraciones de cafeína y otros estimulantes que pueden elevar la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca. Ambos factores representan un esfuerzo adicional para los riñones, sobre todo en personas con hipertensión o enfermedad renal previa.

4. Bebidas isotónicas

Son conocidas como “bebidas deportivas” ya que están hechas para reponer líquidos y electrolitos después de ejercicios intensos y prolongados. Sin embagro, muchas contienen cantidades importantes de sodio y potasio.

Asimismo, en personas con problemas renales, un exceso de estos minerales puede dificultar el equilibrio de electrolitos y obligar a los riñones a trabajar más de lo habitual.

5. Jugos ultraprocesados y bebidas alcohólicas

Los especialistas también aconsejan limitar los jugos industrializados con azúcares añadidos. Aunque su imagen suele asociarse con una alimentación saludable, el exceso de azúcar puede favorecer la obesidad y la diabetes, dos de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal.

Asimismo, el consumo de bebidas alcohólicas, contrario a lo que muchos creen, favorece la deshidratación y puede elevar la presión arterial, dos condiciones que afectan directamente el funcionamiento de los riñones.

Especialistas en salud coinciden en que la mejor bebida para mantener una adecuada función renal sigue siendo el agua. Llevar una alimentación equilibrada y elegir bebidas con menos azúcares y aditivos son medidas que también protegen los riñones durante el verano

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