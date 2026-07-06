Quiénes recibirán pagos directos de hasta $5,181 del Seguro Social el miércoles

Miles de beneficiarios del Seguro Social recibirán un nuevo pago esta semana. El depósito corresponde al calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) y estará dirigido a un grupo específico de jubilados, aunque el monto que recibe cada persona puede variar considerablemente según su historial laboral y la edad en que solicitó sus beneficios.

La SSA informó que el miércoles 8 de julio enviará los pagos correspondientes a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes.

Quienes reciben el dinero mediante depósito directo deberán verlo reflejado en su cuenta ese mismo día, mientras que quienes cobran por correo lo recibirán conforme a los tiempos habituales de entrega.

¿Quiénes pueden recibir hasta $5,181?

Aunque el beneficio promedio de jubilación asciende a $2,071 mensuales en 2026, tras el ajuste anual por costo de vida (COLA) de 2.8%, algunas personas pueden recibir cantidades mucho mayores.

El pago máximo del Seguro Social alcanza $5,181 al mes, equivalente a más de $62,000 al año, pero únicamente quienes cumplen con ciertos requisitos pueden acceder a esa cifra.

Para obtener el beneficio máximo es necesario:

-Solicitar la jubilación hasta los 70 años.

-Haber trabajado al menos 35 años en empleos cubiertos por el Seguro Social.

-Haber ganado, durante esos 35 años, ingresos iguales o superiores al límite salarial sujeto al impuesto del Seguro Social, que en 2026 es de $184,500 anuales.

La SSA explica que la mayoría de los jubilados recibe menos dinero porque en algún momento obtuvo salarios inferiores a ese límite, trabajó menos de 35 años o comenzó a cobrar antes de cumplir los 70 años.

Cómo calcula la SSA el monto de cada pago

El organismo utiliza los 35 años con mayores ingresos de cada trabajador para calcular su beneficio.

Primero ajusta esos salarios por inflación y posteriormente aplica una fórmula que determina el llamado Monto Primario del Seguro (Primary Insurance Amount o PIA), que corresponde al beneficio que recibiría una persona si solicita la jubilación exactamente al alcanzar su edad plena de retiro.

Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es 67 años.

Solicitar el beneficio antes de esa edad implica una reducción permanente del pago mensual.

En cambio, retrasar la solicitud después de los 67 años aumenta el beneficio aproximadamente 8% por cada año de espera, hasta cumplir los 70 años.

En total, esperar esos tres años puede incrementar el pago mensual hasta 24% de forma permanente.

La SSA también ofrece el estimador my Social Security, disponible en ssa.gov, donde los trabajadores pueden consultar una proyección personalizada de sus futuros beneficios utilizando su historial real de ingresos.

Calendario de pagos de julio

Los pagos mensuales del Seguro Social se distribuyen en tres miércoles distintos, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario:

-Nacidos del 1 al 10: miércoles 8 de julio.

-Nacidos del 11 al 20: miércoles 15 de julio.

-Nacidos del 21 al 31: miércoles 22 de julio.

Hay beneficiarios que reciben el dinero en otras fechas

El calendario anterior únicamente aplica para quienes comenzaron a recibir beneficios después de mayo de 1997.

Las personas que empezaron a cobrar antes de esa fecha reciben su pago el día 3 de cada mes, sin importar cuándo nacieron.

Lo mismo ocurre con quienes reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y del programa SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad). En esos casos, el pago del Seguro Social también llega el día 3 del mes, mientras que el SSI se deposita el día 1.

Debido a que este año la conmemoración federal del Día de la Independencia se observó el 3 de julio, esos beneficiarios recibieron su dinero de forma anticipada, el 2 de julio.

Asimismo, la SSA informó que el pago de SSI correspondiente al 1 de agosto será enviado el 31 de julio, ya que el 1 de agosto cae en sábado.

¿Qué hacer si el depósito no llega?

Si el pago previsto para el 8 de julio no aparece en la fecha esperada, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales –sin contar domingos ni días festivos federales– antes de reportar un problema.

Durante ese tiempo, también aconseja verificar con el banco si existe algún retraso en el procesamiento del depósito y revisar, mediante la cuenta my Social Security, que la información bancaria, dirección y teléfono registrados estén actualizados.

Si después de ese plazo el dinero sigue sin llegar, los beneficiarios pueden comunicarse con la SSA al 1-800-772-1213, de lunes a viernes, entre 8:00 a.m. y 7:00 p.m., hora local.

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