Bélgica eliminó a una selección de Estados Unidos manchada por la política en el Mundial 2026

El fútbol se impuso a la política en los octavos de final del Mundial 2026. En medio de la tormenta internacional por el polémico indulto de la FIFA a Folarin Balogun tras la intervención de la Casa Blanca, la Selección de Bélgica firmó su mejor actuación del torneo, aplastó 1-4 a Estados Unidos y selló su boleto a los cuartos de final, donde ahora desafiará a España.

El delantero de la polémica, Folarin Balogun, saltó como titular pero ni siquiera había tocado el esférico cuando los “Diablos Rojos” rompieron el cero. Al minuto 8, aprovechando la inoperancia de la zaga local, Charles de Ketelaere firmó el 0-1 tras una gran jugada colectiva iniciada por Raskin.

Estados Unidos intentó reaccionar y encontró un premio fortuito a la media hora de juego. Al minuto 30, Malik Tillman ejecutó un tiro libre directo tras una falta sobre Balogun; el disparo se desvió en la cabeza de Hans Vanaken, dibujando una parábola imposible para Thibaut Courtois que decretó el 1-1 provisional.

Sin embargo, la alegría estadounidense fue efímera. Solo dos minutos después, Leandro Trossard destrozó a su marcador por la banda y envió un centro medido que De Ketelaere conectó con un fiero testarazo para firmar su doblete y el 1-2.

Un error garrafal y la sentencia de Lukaku

En el complemento, Pochettino movió sus piezas retirando a Sergiño Dest para dar entrada a Gio Reyna, pero el ímpetu norteamericano se desmoronó por un grave error de su guardameta. Al minuto 56, Matt Freese salió precipitadamente a cortar un balón largo, controló con el pecho pero falló en el despeje ante la presión de De Ketelaere, dejando la pelota a merced de Hans Vanaken, quien definió con sutileza para el 1-3.

La desgracia local se completó instantes después con la baja por lesión de su capitán y estrella, Christian Pulisic. Ya en el tiempo de descuento, al minuto 93, el histórico Romelu Lukaku selló la goleada con el 1-4 definitivo, alcanzando los 93 goles internacionales con su selección.

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