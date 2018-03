La primera dama considera lanzarse a la alcaldía de NYC en 2021

Sería la primera mujer liderando la ciudad en la historia

Muchos dicen, unos con agrado y otros críticando, que Chirlane McCray ha sido la Primera Dama más activa en la historia de NYC. Y quizá esté lista para hacer más historia, postulándose para ser la sustituta de su esposo en el cargo de elección popular más importante del país después de la presidencia: la alcaldía de Nueva York.

Entrevistada por Courtney Gross de NY1 News el lunes por la noche, McCray admitió que está considerando postularse en las próximas elecciones locales, en 2021. Sería la primera mujer y además el segundo alcalde afroamericano de la ciudad después de David Dinkins (1990-93).

Actualmente la Primera Dama lidera una iniciativa de la ciudad en materia de salud mental y a menudo está al lado del alcalde cuando se trata de anuncios importantes.

“Consideraría postularme para el cargo, absolutamente”, dijo McCray en la entrevista. Y añadió: “Quiero servir con distinción. Quiero hacer el mejor trabajo posible en lo que estoy haciendo en este momento. Quiero prosperar para ser exitosa más que nada. Y ahí es donde voy a poner toda mi intención. Y luego averiguo qué viene después”.

Gross también le preguntó acerca de las críticas sobre su papel en el Ayuntamiento, por no ser un funcionario electo.

“Bueno, nadie me eligió a mí, pero el alcalde me eligió. Y quiere que sirva como asesor y también es algo que quiero hacer. Tengo algo para dar. Tengo habilidades para contribuir y por qué no debería hacerlo”, dijo McCray, de 63 años. “Traigo una perspectiva diferente a la mesa y creo que a él le gusta escuchar mis opiniones “.

Agregó que incluso al actual alcalde le gustaría que se postulase a ese cargo en 2021.

De Blasio y McCray se conocieron cuando trabajaban para el alcalde Dinkins. Están casados desde 1994 y tienen dos hijos.