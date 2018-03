Fomente el amor por la lectura

Es importante que el estudiante se enamore de la lectura. Aquí comparto algunas ideas de cómo los padres pueden fomentar y crear el ambiente para que el niño/a desea leer.

Lea en voz alta a su hijo

Comience a leer cuentos en voz alta a su hijo/a. Esto hará que su niño/a aprenda vocabulario, el ritmo de las palabras, y la estructura del cuento. Cuando aprenden a leer por sí mismos harán la conexión de manera que no tienen que esperar para que usted les lea el cuento para averiguar qué sucedió sino que lo puede leer ellos mismo.

Obtenga variedad de material de lectura

Los niños no pueden leer si no hay algo que leer. Así que compre libros o tómelos prestados de la biblioteca pública. Asegúrese de tener una selección de libros para leer. Así no hay excusa de que no le gustan los temas de los libros presentes.

El material para leer no tiene que ser sólo libros. Nosotros como adultos estamos leyendo todo el tiempo, todo tipo de materiales diferentes. Por ejemplo, se leen historietas, novelas gráficas, revistas, periódicos, folletos, anuncios [que se encuentren en los trenes subterráneos, autobuses, carteles], blogs, páginas electrónica, menús, carteleras, y mucho más. Ofrézcale a su hijo/a esta variedad.

Hágalos leer

Es importante que el estudiante haga la conexión que leyendo es como él va a conocer datos interesantes. ¿Qué han encontrado los científicos en el planeta Marte? ¿Cómo se hace un flan? Buscando la respuesta a cualquiera de estas preguntas hace que el niño/a lea.

Como madre usted puede hacer que su hijo lea los ingredientes de una receta mientras juntos hacen el postre. Incluso, pueden leer en voz alta los pasos de la receta para ayudarle si lo necesita.

Haga que su hija busque en el circular del supermercado lo que está en venta o pueden buscar en el periódico por una buena película. Todas estas tareas requieren que su hijo/a busque información a través de la lectura. Esto también le ayuda a comprender que la lectura es mucho más que leer cuentos… es obtener información.

Lea al frente de ellos

Los niños imitan a sus padres. Si ven a sus padres leyendo todos los días, ellos verán los beneficios de la lectura. Busque por algo que le gusta leer, por ejemplo, el periódico, catálogos, novelas, blogs, etc. Solo asegúrese de ser un ejemplo para su hijo todos los días. Un ejemplo que dice con sus acciones que la lectura es divertida e importante.

Busque lo que le interesa a su hijo

Si su hijo ama los trenes, entonces busque cada libro, revista, blog, página electrónica disponible sobre trenes para que él pueda leer sobre su tema favorito. Se ha documentado que los niños pueden leer en un nivel superior si trata de leer sobre un mismo tema.

Mientras ellos aumentan su conocimiento sobre el tema, se familiarizan con el vocabulario y esto les hace capaz de leer a un nivel mucho más alto que si estuvieran leyendo un libro regular sobre un tema que no conocen bien.

Muestre entusiasmo acerca de la lectura

Si usted muestra entusiasmo sobre la lectura, sus hijos también lo harán. Si su niño tiene dificultades aprendiendo a leer entonces simplemente no se olvide de darle momentos cuando puede disfrutar de la lectura. Esto puede ser simplemente oír un cuento antes de acostarse. Si su hijo es demasiado maduro para oír un cuento antes de acostarse, entonces busque una revista que pueda disfrutar. Lo que se quiere evitar es la actitud que la lectura es aburrida. Esta actitud puede destruir cualquier posibilidad de que su hijo/a se enamore de la lectura.

La lectura es la puerta a un mundo maravilloso, excitante, y aventurero. Abrale esta puerta a su hijo todos los días.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

Ask Dr. Vasthi

3120 Corlear Avenue

Bronx, NY 10463

o escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org