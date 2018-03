Jacqie Rivera: ¿Cómo bajó 70 libras de peso?

La hija de Jenni Rivera tuvo una transformación de cuerpo radical

Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, dio un cambio físico radical que dejó a todos impresionados bajando alrededor de 70 libras. La joven cantante recientemente se separó de su pareja tras cinco años de matrimonio, pero la motivación para perder peso vino de su hija Jaylah.

“Siempre me ve alistándome y poniéndome mis fajas, y un día se me quedó mirando y me dijo: ‘Mamá se me hace muy triste ver que siempre estás cansada’ ”, reveló Rivera de acuerdo a información de People en español.

Desde entonces, Jacqie de 28 años, implementó una dieta y rutina de ejercicio para lograr sus objetivos.

La también hermana de Chiquis Rivera dice despertar a las 5 de la mañana tres veces a la semana para hacer ejercicio cardiovascular por 30 minutos que combina con una rutina de pesas para tonificar su cuerpo.

Para la dieta, la estrella del reality show “The Riveras” cuenta que dejó de tomar soda y limita la comida chatarra. Ella recurrió a una compañía de alimentos que prepara su comida del día a día y la entrega a su domicilio con las proporciones indicadas. En los desayunos come yogurt o avena, y en la comida y cena tiende a comer pavo, pollo, ensaladas y arroz integral.