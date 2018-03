Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para disfrutar de un concierto gratuito con el pianista, Eddie Palmieri y asiste a un show tipo cabaret junto a la artista local, Caridad De la Luz, 'La Bruja'. Este fin de semana también puedes deleitarte en una noche de flamenco con la intérprete Angelita Montoya.

Jueves 15

La Bruja estrena ‘The Bru-Ha-Ha’

La cantante, poeta, actriz y compositora puertorriqueña, Caridad de la Luz, mejor conocida como ‘La bruja’, actuará esta noche y hasta el sábado 17 en el show que no te puedes perder. Se trata de ‘The Bru- Ha-Ha’ un espectáculo de comedia para adultos, tipo cabaret, escrito e interpretado por la propia artista. El arte es sin dudas un asunto de familia para la ‘La Bruja’ por lo que el show, dirigido por Sixto Ramos, incluirá también la participación de sus hijos, Carina y Kelson, quienes harán un dueto e interpretarán, además, canciones en solitario. Desde las 6:30 p.m., en The Clemente, El framboyán theater, 107 Suffolk Street. Entradas: http://www.eventcombo.com

Viernes 16

Concierto: Eddie Palmieri

Disfruta de un concierto con laureado pianista, compositor y director de orquesta, Eddie Palmieri. Palmieri, ganador en nueve ocasiones del premio Grammy y con seis décadas sobre los escenarios, será protagonista de una nueva entrega ‘Vaya 63’ la serie de música latina. ‘Vaya 63’ tiene como escenario el David Rubenstein Atrium en el Lincoln Center. Desde las 7:30 p.m. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org

Concierto: Angelita Montoya

La cantante Angelita Montoya rendirá tributo a las poetisas del grupo literario español de la Generación de 1927. ‘Versos olvidados’, como se titula la función, forma parte de Flamenco Eñe, una serie creada por la Fundación SGAE. Montoya, quien realizará su debut en la ciudad, auspiciada por Robert Browning Associates, estará acompañada por Alejandro Cruz Benavides en el piano y Fran Cortés en la guitarra. En Roulette, 509 Atlantic Avenue, Brooklyn. Información: http://www.robertbrowningassociates.com

Sábado 17

Concierto: Papo Vázquez Quartet

Prepárate para disfrutar de una fusión de ritmos que pondrá sabor latino a una pieza del compositor clásico J.S. Bach. El cuarteto Papo Vázquez interpretará ‘Golberg Variations’, con toques de jazz latino. El concierto, que forma parte de la serie March is Music, mostrará los arreglos, para trombón, bajo, piano y saxofón, creados por Vázquez y por el pianista Rick Germanson. En el Teatro Pregones, 575 Walton Avenue, Bronx. Entradas: desde $15. Información: pregones.secure.force.com

Ejercítate a ritmo tropical

Como parte de la serie Shape Up NYC, del Poe Visitor Center, puedes quemar calorías durante toda una hora en una rutina de ejercicios a ritmo de merengue, bachata y salsa. A esta clase pueden integrarse principiantes y de nivel intermedio. Esta actividad se repetirá todos los sábados hasta el 12/29/2018 en el Poe Park, 2640 Grand Concourse, Bronx. Información: http://www.nycgovparks.org

Asiste a un panel con atletas hispanos

Participa en la primera entrega de NYRR RUNTalk en español. El panel contará con la participación de destacados atletas profesionales, españoles y mexicanos, quienes compartirán historias acerca de su entrenamiento, preparación y dedicación a este deporte. Entre los exponentes en el panel figuran la corredora olímpica, Madai Pérez, el corredor profesional paralímpico, en silla de ruedas, Rafael Botello y Miss Nueva York y participante del United Airlines NYC Half, Génesis Suero. En el NYRR RunCenter, de 11 a.m., a 12 p.m., 320 West 57 St. Gratis.

Domingo 18

Bruch y rutina de ejercicios

Comienza este día con buen pie durante la presentación de la primera sesión de ‘Sweat Series- Lifted X Santuary’, en Haven, la terraza del hotel Sactuary. Lifted es un programa de ejercitación centrado en la meditación. Esta clase, de 60 minutos, estará bajo la dirección de la experta Holly Rilinger. También tendrás la oportunidad de disfrutar de un brunch que incluirá panorámicas vistas de Times Square. Todos los domingos de 10:30 a 1 p.m. Entradas: $75, incluye sesión de ejercicios y brunch. Sanctuary Hotel, 132 West 47th Street.

Martes 20

Concierto: Swing Sabroso

Baila al ritmo de música contagiosa de la mano de la agrupación de salsa Swing Sabroso. La banda, creada en el 2000 tocará este y el próximo martes 27 en el Entertainment Lounge del Empire Casino, junto a un invitado especial. La admisión a este concierto es gratuita, se recomienda llegar temprano para asegurar una buena ubicación. En el 810 de Yonkers Avenue en Yonkers, a las 8 p.m.

Clásicos del rock a ritmo sinfónico

Un selecto grupo de intérpretes se unirán en escena para interpretar emblemáticas piezas de rock de bandas como Journey, Queen, U2, Heart, Led Zeppelin y The Who en el show ‘Rocktopia’. Los vocalistas, entre los que figura, Pat Monahan (de la banda Train) estarán acompañados por una orquesta sinfónica, que tocará además música de compositores como Tchaikovsky, Beethoven y Mozart. Hasta el 29 de abril en The Broadway Theatre, 1681 Broadway. Información: http://www.rocktopia.com

Jueves 22

Concierto: Omar Sosa y Seckou Keita

El pianista, compositor y director de orquesta cubano, Omar Sosa formará mancuerna musical junto al senegalense, Seckou Keita, cantante y experto en Kora, un singular instrumento de cuerdas parecido al arpa, para una noche especial. Los artistas tocarán música de ‘Transparent Water’ la más reciente colaboración de ambos, que los lleva ahora de gira por diversos puntos del país. Sosa y Keita estarán acompañados por el percusionista venezolano, Gustavo Ovalles. A las 8 p.m., en Roulette, 509 Atlantic Avenue, Brooklyn. Entradas: desde $30. Boletería: 917-263-0363