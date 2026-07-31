Buscan a hispano por homicidio de madre salvadoreña en hogar de Nueva York: presunto acoso

Más de un mes de que la salvadoreña María Santos Flores fuese hallada sin vida degollada en su hogar en Brooklyn, la Policía de Nueva York (NYPD) ha identificado a un sospechoso, solicitando la colaboración del público para localizarlo.

Se trata de Misael Cruz, hombre hispano de 43 años y cuya última dirección conocida se encuentra a aproximadamente media milla de la vivienda de la víctima en Bay Ridge. Según una fuente policial, los investigadores creen que el sospechoso pudo haber coincidido con Flores en el vecindario, haberse interesado en ella y haberla acosado, comentó Daily News. Se presume que las personas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La mujer trabajaba como camarera en un bar en el barrio vecino Sunset Park, según declaró su esposo. Tenía 36 años y era madre de dos adolescentes. El hijo de 18 años de Santos descubrió el cuerpo poco después de las 9 a.m. del sábado 20 de junio justo en la entrada del edificio de dos plantas cerca de 85th St. y Fourth Ave, cuando fue a abrirle la puerta a su tía, hermana de la víctima.

“El día sábado 20 de junio María Santos Flores al momento de llegar a casa fue atacada por un desconocido, quien le quitó la vida de manera violenta dejando en la orfandad a dos hijos quienes dependían exclusivamente de ella”, dijo un mensaje de la familia en español publicado en GoFundMe.

“Su hermana vino de visita. Cuando (el hijo) abrió la puerta, la vio en el suelo, al pie de las escaleras, y llamaron a la ambulancia”, relató el esposo de la víctima, Santos Hernández (35), en declaraciones previas. Agregó que se encontraba trabajando en un almacén cuando su cuñada lo llamó para informarle sobre la muerte de su esposa.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en 2022 el mexicano David Bonola fue sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable de matar a puñaladas y luego desmembrar el cuerpo de su amante en Queens (NYC).