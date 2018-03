Explota el Instagram de Andrea Legarreta en contra del nuevo Hoy

Los fanáticos de la conductora insisten en el que el nuevo sistema del programa es una copia de Venga la Alegría

Andrea Legarreta, conductora del programa Hoy, el matutino de Televisa, publicó una imagen junto al galán de telenovelas, Sebastian Zurita. La cual fue captada cuando éste visitó el programa.

En la imagen muchos vuelven a resaltar la belleza de la mexicana, y la cuestionan sobre la ausencia de este tipo de capturas con su esposo el cantante Erik Rubin, a lo que Legarreta no ha contestado aún.

Pero más allá de los habituales comentarios, en esta publicación abunda la inconformidad de los televidentes ante el nuevo esquema del matinal.

Una de las usuarias -@myhroa- de dicha red escribió: “Hola Andrea, me gusta tu trabajo pero la verdad desde que comenzó Hoy se me ha hecho muy aburrido me quedo dormida cuando antes me reía de los juegos y se me pasaba la mañana rápido ahora me da flojera esta muy cuadrado el programa se parece a venga la alegría…..tu excelente con Gali –Galilea Montijo– pero los demás dejan mucho que desear saludos…“.

La mayoría de los fans de Legarreta aseguran que el nuevo Hoy es “aburrido” y una “copia de Venga la Alegría“, el programa de entretenimiento de las mañanas de TV Azteca. Así lo advirtió @xonxito: “Que feo que televisa tenga que copiar a tv Azteca me divertía más antes ahora ya no lo veo que lastima“.

Otros también recomiendan que sería mejor quitar a la nueva productora, Magda Rodríguez: @laura_garcia1978: “Andy el programa es un asco total, naco, horrible, van en decadencia total, deberían quitar a esa productora. Saludos“, @cclaudia_btrra: “Extraño ver el programa Andrea pero mientras este esa pésima productora no lo veré mas espero pronto la corran solo leo los comentarios saludos..“.