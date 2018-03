Paco Gabriel de Anda ignoró a Matías Almeyda en su presentación con Chivas

El 'Pelado' no sonrió ni un momento durante la presentación de su nuevo 'jefe'

Lo que sucedió en el estadio Akron la tarde de este jueves es sin duda un mal presagio sobre lo que pasará en Chivas con la llegada del exjugador y analista deportivo Francisco Gabriel de Anda al puesto de director deportivo.

Es más que evidente y existe sustento suficiente de la animadversión que existe entre el ‘nuevo refuerzo’ del Rebaño en su parte directiva y el entrenador argentino Matías Almeyda. El ‘Pelado’ no quiere a un jefe, y de Anda no es ‘santo de su devoción’. Por su parte el exjugador mexicano viene de una experiencia en la cadena ESPN en la que con sus comentarios dejó en claro que no está de acuerdo en la forma en cómo se lleva al Rebaño, ni directiva, ni deportivamente.

El desaire -de no nombrar al estratega- en la presentación de ‘Paco Gabriel’ (quien no aceptó preguntas de la prensa) presagia un choque de trenes en Guadalajara, y el evidente hartazgo de Almeyda podrían traducirse en una salida abrupta del argentino en un plazo más cercano de lo que muchos imaginan.