Mhoni Vidente: Predicciones y revelación de brujería negra sobre Shakira

La astróloga afirma que la magia negra en contra de la colombiana puede provenir de Cuba o Haití

Mhoni Vidente ha reconocido que la colombiana, Shakira, lo ha pasado mal últimamente. Pero en su predicción asegura que la pareja de Gerard Piqué no pisará la cárcel, a pesar de estar teniendo problemas fiscales en España. Pero sí puede ver que el problema es que hay mucha energía oscura a su alrededor, la cual según la vidente proviene desde Cuba o Haití. “Una brujería negra que le está haciendo un ex amor de ella, no de parte de Piqué“, reveló Mhoni.

Sobre Julion Alvarez la astróloga asegura que si lo ve pisar la cárcel por las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre él.

Nuevamente Mhoni Vidente afirma que el Canelo Álvarez ganará la pelea en contra de Gennady Golovkin.

