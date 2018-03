El Concejo de NYC investigará empresa de familia de Jared Kushner

Denuncian que ofreció información falsa en permisos de construcción lo que evitó que neoyorquinos de bajos ingresos tuvieran acceso a vivienda asequible

El Concejo Municipal de Nueva York inició una investigación contra Kushner Cos., la empresa de bienes raíces que solía dirigir Jared Kushner antes de unirse a la Casa Blanca como uno de los asesores más cercanos de su suegro, el presidente Donald Trump, por presuntamente mentir a la hora de hacer negocios para la construcción de edificios en la Gran Manzana. La empresa, supuestamente, no reportó el número real de apartamentos de vivienda asequible que tenían, lo que afectó a residentes de bajos ingresos.

Según un reporte de la agencia Associated Press, la empresa de la familia del yerno de Trump dio información falsa en más de 80 solicitudes de permisos de construcción de 34 edificios en un lapso de cuatro años con el fin de engrosar sus ganancias a costa del acceso de los neoyorquinos a vivienda asequible.

Los hallazgos fueron posibles gracias a una revisión de registros públicos realizada por Housing Rights Initiative (HRI), una organización que vela por los derechos de los inquilinos y lucha por vivienda asequible en la ciudad.

“Kushner Companies tiene un patrón de mentirle a la ciudad de Nueva York”, aseguró este lunes el concejal Ritchie Torres, quien encabeza el Comité de Supervisión e Investigación del Concejo Municipal, a cargo de la investigación a Kushner Cos.

Torres aclaró, sin embargo, que la investigación no solo estará dirigida a la empresa de la familia de Kushner, de la que el asesor presidencial se desligó para evitar conflicto de intereses cuando se unió al Gobierno de su suegro. “Kushner Companies es solo el ejemplo de un problema más grande, de una epidemia, de cómo la construcción se convierte en un arma para acosar a los inquilinos para sacarlos de sus casas y desplazar las unidades residenciales asequibles”, denunció el concejal.

Torres señaló que si bien la empresa de los Kushner incurrió en un engaño extenso, el caso también “habla de la incompetencia del Gobierno municipal”.

Mientras que la empresa le decía al Departamento de Finanzas de la Ciudad (DOF) que en sus edificios había unidades de renta controlada, al Departamento de Edificios (DOB) le decía que no tenía ninguna residencia con esta característica. De haber habido una mejor comunicación entre ambas agencias del Gobierno local, la supuesta documentación falsa habría salido a la luz antes, indicó Torres.

Kushner Cos. indicó en un comunicado que si hay “errores o violaciones” en sus documentos, “las medidas correctivas se tomarán de inmediato”. La compañía dijo que son terceros los responsables de armar esos documentos, que luego son examinados por un abogado independiente.

Acoso contra los inquilinos

Los permisos supuestamente fraudulentos le permitieron a Kushner Companies acelerar construcciones y utilizar las obras de construcción como método de acoso contra los inquilinos con rentas estabilizadas y con ello reducir el número de apartamentos con este tipo de alquileres. De haber declarado su portafolio real de viviendas con renta controlada, el DOB habría escrudiñado más su trabajo.

“Esto es tanto sobre la disfunción del Gobierno de la ciudad como del engaño de Kushner Cos.”, insitió el concejal Torres.

“No vamos a tolerar a caseros que usan la construcción para intimidar a inquilinos, sin importar quiénes sean”, señaló el DOB en respuesta a un pedido de comentario. “El equipo de trabajo de Acoso Contra Inquilinos de la ciudad está investigando los edificios de Astoria y el DOB penalizó al arquitecto que hizo los trámites falsos”.

Los edificios de Astoria a los que se refiere el DOB fueron adquiridos por Kushner Companies en 2015 por $51 millones y, según la investigación, la empresa luego falsificó seis permisos señalando que ninguno de los tres edificios de alquiler incluía unidades de renta estabilizada cuando sí los tenía. Al cabo de un año, la empresa había reducido en 31%, 74% y 64% el número de unidades de renta estabilizada en cada edificio frente a las tasas de 2015.

En abril de 2017, Kushner Companies vendió los tres edificios en Queens por casi 50% más de lo que pagó por ellos apenas dos años antes.

El DOF no respondió a un pedido de comentario.

La HRI inició su revisión de registros públicos ligados a Kushner Cos. este año, y encontró que la compañía mintió en sus declaraciones de inquilinos en 34 de los más de 50 edificios residenciales que se estima que posee en la ciudad. En 2015, la empresa había reportado 317 unidades de renta estabilizada en los 34 edificios donde se reportaron las irregularidades. Sin embargo, al año siguiente, en 2016, tenía solo 209 unidades de renta controlada.

Aaron Carr, fundador y director ejecutivo del HRI, dijo que las agencias de la ciudad no han sido lo suficientemente proactivas, lo que ha conducido a que los caseros hayan podido falsificar documentos para sacar a inquilinos de sus edificios. Carr aseguró que la investigación que ahora se inicia y con la que HRI colaborará, no evaluará los casos descubiertos como aislados, sino como eventos sistemáticos.

“No estamos diciendo que hay un problema, estamos mostrando que hay un problema”, denunció Carr. “Necesitamos que nuestras agencias de la ciudad se comuniquen entre sí porque al final del día, su misión es asegurar nuestros derechos. Si no están haciendo cumplir nuestros derechos, no están haciendo su trabajo y si no están haciendo su trabajo, necesitamos promulgar reformas para que sea más difícil romper la ley”.

El concejal Torres señaló que la investigación, junto con HRI y la Iniciativa de Derechos de Vivienda, se concentrará en la prevalencia de la documentación falsa, incluyendo pero no limitada a Kushner Companies, y durará lo que tenga que durar, sin prisas, para alcanzar el trabajo deseado.

Cuando concluyan su investigación, presentarán un informe, recomendaciones y si encuentran delitos, los comunicarán a las autoridades penales pertinentes.

“Mi mensaje final es que esto no es sobre papeleo, es sobre la seguridad de la construcción y el acceso a vivienda”, dijo Torres. “Jared Kushner ha hecho un negocio del poner en peligro a los neoyorquinos y sus casas. Nadie, ninguna persona ni ninguna compañía está por encima de la ley”, enfatizó.